مراسم قرعه کشی فصل بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی فصل بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران امروز در هتل المپیک برگزار شد و ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر برنامه دیدار با حریفان خود را متوجه شدند.

فضل جدید لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز می‌شود.

براساس اعلام حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ، لیگ برتر فوتبال به دلیل برگزاری جام ملت‌های آسیا از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.

استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم داربی پایتخت را برگزار خواهند کرد.

قرعه کشی کامل فصل جدید لیگ برتر بدین شرح است:

هفته اول:

چادرملو - سپاهان

صنعت نفت آبادان - ملوان

خیبر - فجر سپاسی

تراکتور - پیکان

استقلال - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - نساجی

ذوب آهن - فولاد

استقلال خوزستان - آلومینیوم

شمس آذر - پرسپولیس

هفته دوم:

سپاهان - تراکتور

ملوان - ذوب آهن

آلومینیوم - چادرملو

فجر سپاسی - صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک - خیبر

پیکان - گل گهر سیرجان

فولاد - شمس آذر

پرسپولیس - استقلال خوزستان

نساجی - استقلال

هفته سوم:

استقلال - سپاهان

ملوان - فجر سپاسی

گل گهر سیرجان - چادرملو

تراکتور - پرسپولیس

ذوب آهن - مس شهر بابک

صنعت نفت آبادان - فولاد

استقلال خوزستان - نساجی

شمس آذر - آلومینیوم

خیبر - پیکان

هفته چهارم:

سپاهان - گل گهر سیرجان

پرسپولیس - ملوان

چادرملو - تراکتور

فجر سپاسی - ذوب آهن

مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان

فولاد - استقلال

پیکان - استقلال خوزستان

نساجی - شمس آذر

آلومینیوم - خیبر

هفته پنجم:

صنعت نفت آبادان - سپاهان

ملوان - نساجی

استقلال خوزستان - چادرملو

فجر سپاسی - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - آلومینیوم

خیبر - فولاد

استقلال - پرسپولیس

ذوب آهن - پیکان

شمس آذر - تراکتور

هفته ششم:

سپاهان - استقلال خوزستان

مس شهر بابک - ملوان

چادرملو - شمس آذر

فولاد - فجر سپاسی

تراکتور - گل گهر سیرجان

نساجی - خیبر

پرسپولیس - ذوب آهن

آلومینیوم - استقلال

پیکان - صنعت نفت آبادان

هفته هفتم:

ذوب آهن - سپاهان

ملوان - فولاد

صنعت نفت آبادان - چادرملو

فجر سپاسی - آلومینیوم

استقلال خوزستان - تراکتور

مس شهر بابک - نساجی

شمس آذر - گل گهر سیرجان

خیبر - پرسپولیس

استقلال - پیکان

هفته هشتم:

سپاهان - فجر سپاسی

آلومینیوم - ملوان

چادرملو - خیبر

تراکتور - استقلال

فولاد - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان

نساجی - ذوب آهن

پیکان - شمس آذر

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

هفته نهم:

شمس آذر - سپاهان

ملوان - تراکتور

ذوب آهن - چادرملو

فجر سپاسی - پیکان

مس شهر بابک - پرسپولیس

استقلال - گل گهر سیرجان

فولاد - نساجی

خیبر - استقلال خوزستان

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم

هفته دهم:

سپاهان - مس شهر بابک

پیکان - ملوان

چادرملو - استقلال

نساجی - فجر سپاسی

تراکتور - صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان - خیبر

پرسپولیس - فولاد

استقلال خوزستان - شمس آذر

آلومینیوم - ذوب آهن

هفته یازدهم:

خیبر - سپاهان

ملوان - چادرملو

فجر سپاسی - تراکتور

مس شهر بابک - پیکان

صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان

فولاد - آلومینیوم

ذوب آهن - استقلال خوزستان

نساجی - پرسپولیس

استقلال - شمس آذر

هفته دوازدهم:

سپاهان - ملوان

چادرملو - فولاد

پرسپولیس - فجر سپاسی

تراکتور - خیبر

آلومینیوم - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - ذوب آهن

استقلال خوزستان - استقلال

پیکان - نساجی

شمس آذر - صنعت نفت آبادان

هفته سیزدهم:

فولاد - سپاهان

ملوان - گل گهر سیرجان

فجر سپاسی - چادرملو

مس شهر بابک - تراکتور

صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان

نساجی - آلومینیوم

ذوب آهن - شمس آذر

پرسپولیس - پیکان

خیبر - استقلال

هفته چهاردهم:

سپاهان - نساجی

استقلال خوزستان - ملوان

چادرملو - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - فجر سپاسی

تراکتور - ذوب آهن

پیکان - فولاد

شمس آذر - خیبر

آلومینیوم - پرسپولیس

استقلال - صنعت نفت آبادان

هفته پانزدهم:

پرسپولیس - سپاهان

ملوان - شمس آذر

نساجی - چادرملو

فجر سپاسی - استقلال خوزستان

فولاد - تراکتور

مس شهر بابک - گل گهر سیرجان

ذوب آهن - استقلال

آلومینیوم - پیکان

صنعت نفت آبادان - خیبر

هفته شانزدهم:

سپاهان - آلومینیوم

خیبر - ملوان

چادرملو - پیکان

استقلال - فجر سپاسی

تراکتور - نساجی

شمس آذر - مس شهر بابک

گل گهر سیرجان - پرسپولیس

استقلال خوزستان - فولاد

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

هفته هفدهم:

پیکان - سپاهان

ملوان - استقلال

پرسپولیس - چادرملو

فجر سپاسی - شمس آذر

آلومینیوم - تراکتور

مس شهر بابک - استقلال خوزستان

فولاد - گل گهر سیرجان

نساجی - صنعت نفت آبادان

ذوب آهن - خیبر