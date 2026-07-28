باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چالش تازه واشنگتن با محاصره دریایی عربستان + فیلم

دست ایران در به چالش کشیدن آمریکا بسیار باز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دست ایران و همچنین گروه‌های مقاومت در به چالش کشیدن آمریکا در منطقه بسیار باز است. در همین رابطه حسام احدی، کارشناس رسانه در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که محاصره دریایی عربستان، چالش تازه ای برای واشنگتن است.

مطالب مرتبط
چالش تازه واشنگتن با محاصره دریایی عربستان + فیلم
young journalists club

کور کردن افعی؛ معمای ناوگان پنجم آمریکا در بحرین + فیلم

چالش تازه واشنگتن با محاصره دریایی عربستان + فیلم
young journalists club

ناکامی آمریکا و اسرائیل در از کار انداختن صنعت موشکی ایران + فیلم

چالش تازه واشنگتن با محاصره دریایی عربستان + فیلم
young journalists club

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
از شهرهای زیر‌زمینی تا انهدام رادارهای کلیدی؛ تحلیل چرایی افزایش بازدارنگی‌ ایران + فیلم
۹۵۳

از شهرهای زیر‌زمینی تا انهدام رادارهای کلیدی؛ تحلیل چرایی افزایش بازدارنگی‌ ایران + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
 اندیشمند برجسته آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم! + فیلم
۴۰۰

 اندیشمند برجسته آمریکایی: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم! + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
 ایستادگی ایران؛ دلیل ناکامی پروژه اسرائیلی آمریکایی «خاورمیانه جدید» + فیلم
۳۹۶

 ایستادگی ایران؛ دلیل ناکامی پروژه اسرائیلی آمریکایی «خاورمیانه جدید» + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
بیش از ۲۱۰ موکب درمانی به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند + فیلم
۲۹۵

بیش از ۲۱۰ موکب درمانی به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
کلیسا و مسجدی در آبادان که دیوار به دیوار هم ساخته شده‌اند + فیلم
۲۸۵

کلیسا و مسجدی در آبادان که دیوار به دیوار هم ساخته شده‌اند + فیلم

۱۰ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha