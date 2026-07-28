باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده، مدیرکل تعاون روستایی استان، در نشستی با سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

این نشست با حضور قاسمی‌نژاد، معاون بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان فارس و توسلی، مسئول امور مالی و ذی‌حساب این مدیریت برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین مسائل مرتبط با مدیریت دارایی‌ها، منابع مالی و الزامات اجرایی پروژه‌های شبکه تعاون روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار، موضوعاتی از جمله بررسی سازوکار‌های قانونی تهاتر اموال و دارایی‌ها، مدیریت بهینه ناوگان خودرویی دولت در مجموعه تعاون روستایی، ساماندهی دارایی‌های موجود، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مالی و همچنین راهکار‌های تسهیل اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

طرفین با تأکید بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بر نقش تعاملات سازنده در رفع موانع اداری و تسریع در فرآیند اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کردند.

سید احمد احمدی‌زاده در این نشست با اشاره به نقش مهم شبکه تعاون روستایی در حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، اظهار کرد: مدیریت بهینه دارایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و بین‌دستگاهی، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای این مجموعه است.

او افزود: تعامل مؤثر با دستگاه‌های تخصصی از جمله اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، زمینه را برای رفع چالش‌های موجود، تسهیل در اجرای پروژه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و منابع فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون روستایی استان فارس همچنین با تشریح برخی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این مدیریت در حوزه دارایی‌ها و منابع مالی، بر ضرورت تدوین راهکار‌های عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد و خواستار استمرار این نشست‌های کارشناسی و تقویت همکاری‌های مشترک شد.

در ادامه، سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، ضمن استقبال از توسعه تعاملات میان دو دستگاه، همکاری‌های مشترک را گامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود دانست.

او با اعلام آمادگی کامل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برای همکاری همه‌جانبه، بر حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار شبکه تعاون روستایی و ارائه راهکار‌های قانونی و اجرایی در حوزه مدیریت دارایی‌ها و منابع مالی تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات مشترک کارشناسی، پیگیری مصوبات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های شبکه تعاون روستایی استان فارس تأکید کردند و این تعاملات را گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی استان دانستند.

منبع: تعاون روستایی فارس