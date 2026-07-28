باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس با اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق و سرقت، محموله‌های میلیاردی را توقیف و تبهکاران را بازداشت کرد.

توقیف خودروی لکسوس بدون مجوز

فرمانده انتظامی خفر از توقیف سواری لکسوس بدون پلاک و مجوز به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با جرائم، مأموران کلانتری ۱۴ خاوران هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون حامل سواری لکسوس بدون پلاک مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد خودرو بدون هرگونه پلاک و مدارک و مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش خودرو مکشوفه ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رضایی‌زاده تأکید کرد: پلیس با هرگونه تخلف و اقدام خارج از چارچوب قانون با قاطعیت برخورد کرده و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

سوخت بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در جهت اجرای طرح امنیت محله محور و مقابله با قاچاق سوخت، ماموران پلیس فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی مدارک آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو که از اصفهان به مقصد عسلویه در حال حرکت بود، ۳۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل را کشف کردند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش این محموله سوخت را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد، بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با قاچاق کالا و سوخت تاکید و بیان کرد: اجازه نخواهیم داد سوداگران با تهدید امنیت اقتصادی کشور، منافع ملی را به خطر بیندازند.

کشف سوخت بدون مجوز در بیضا

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا از توقیف کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت مشوک شدند و برای برسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف و راننده روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی بیضا از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف بیش از ۵۰۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف ۵۹۴ هزار نخ سیگار بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی کامفیروز شمالی و جنوبی هنگام ایست و بازرسی مقطعی در محور‌های مواصلاتی به یک سواری سمند شوتی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۵۹۴ هزار نخ سیگار خارجی بدون مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف اموال مسروقه از مخفیگاه سارقان

فرمانده انتظامی پاسارگاد گفت: ماموران این فرماندهی موفق به کشف کابل و اتصالات مخابراتی مسروقه از مخفیگاه سارقان شدند.

سرهنگ محمدحسین علی زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل و اتصالات مخابراتی در بخش پاسارگاد، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی در نقاط آلوده و جرم خیز موفق شدند در این خصوص ۲ سارق را هنگام ارتکاب به سرقت شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه سارقان اموال مسروقه شامل کابل و اتصالات مخابراتی کشف شد، گفت: متهمان در بازجویی اولیه به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با بیان اینکه برابر نطر کارشناسان ارزش اموال مسروقه ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف احشام بدون مجوز در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۵۳ راس گوسفند بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی سپیدان هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۵۳ راس گوسفند بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به نقش مخرب قاچاق احشام، توصیه کرد مردم در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

لاستیک‌های بدون مجوز به بازار نرسید

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۴۰ حلقه لاستیک قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه دژگاه شهرستان فراشبند هنگام گشت زنی به یک سواری پژو مشکوک شدند و به راننده دستور توقف دادند که بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از مسافتی تعقیب و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه راننده بار خودرو را رها کرده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند با بیان اینکه ماموران در پاکسازی از محل موفق به کشف ۴۰ حلقه لاستیک بدون مجوز شدند، افزود: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف گیاهان دارویی غیرمجاز در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف ۱۸۵ کیلوگرم گیاه دارویی غیرمجاز از نوع آنغوزه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام ایست و بازرسی در محور دبیران به زرین‌دشت به یک سواری پراید مشکوک شدند که نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

او ادامه داد: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این خودرو ۱۸۵ کیلوگرم گیاه دارویی غیرمجاز از نوع آنغوزه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گیاهان مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند؛ اضافه کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس