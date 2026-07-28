مصر حمله ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز آموزشی آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در اردوگاه پناهندگان قلندیا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مصر حمله ارتش اسرائیل به مرکز آموزشی آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در اردوگاه پناهندگان قلندیا و بازداشت دانشجویان و کارکنان آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله «نقض آشکار حرمت تأسیسات سازمان ملل، ادامه اقدامات غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و نقض چهار کنوانسیون ژنو در مورد حفاظت از غیرنظامیان ساکن در مناطق اشغالی» است.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «اقدامات فوری برای جلوگیری از اقدامات بیشتر اسرائیل علیه تأسیسات سازمان ملل» انجام دهند و حفاظت از آنروا را تضمین کنند تا بتواند به انجام وظایف خود در سازمان ملل ادامه دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آنروا ، وزارت خارجه مصر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
اگه جرأت دارید گذرگاه رفح رو باز کنید
۰
۲
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