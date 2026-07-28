فدراسیون فوتبال ایتالیا روبرتو مانچینی را برای هدایت آتزوری درنظر گرفته است و این سرمربی نیز موافقت خود را اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات اعلام کرد: روبرتو مانچینی ۶۱ ساله با پیشنهاد هدایت دوباره تیم ملی ایتالیا موافقت کرده است. این اتفاق پس از شکست مذاکرات فدراسیون با آندره‌آ پیرلو و پپ گواردیولا رخ داده و حالا قهرمان یورو ۲۰۲۰ آماده است تا بار دیگر مانچینی روی نیمکت آتزوری بنشیند.

ایتالیا از زمان استعفای جنارو گتوزو در ماه آوریل، به دنبال یافتن سرمربی جدید خود بود؛ جست‌وجویی که با موانع زیادی همراه شد و در نهایت فدراسیون را به سمت بازگرداندن مانچینی سوق داد.

سرمربی سابق منچسترسیتی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را دارد، پیش از این نیز پنج سال هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشت و یکی از موفق‌ترین دوره‌های اخیر آتزوری را رقم زد. مانچینی در نخستین دوره حضورش روی نیمکت ایتالیا، این تیم را به قهرمانی یورو ۲۰۲۰ رساند. آتزوری در فینال آن رقابت‌ها در ورزشگاه ومبلی، پس از تساوی مقابل انگلیس و درخشش در ضربات پنالتی، جام قهرمانی را بالای سر برد.

او پس از جدایی از تیم ملی ایتالیا، هدایت عربستان را برعهده گرفت و سپس راهی السد قطر شد. مانچینی ماه گذشته از قهرمان لیگ ستارگان قطر جدا شد تا مسیر بازگشتش به تیم ملی کشورش باز شود.