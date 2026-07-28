عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: زائران برای جلوگیری از تاول زدن و درد پا در مراسم پیاده‌روی اربعین کفشی با کفی مناسب استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - ارسلان قربان پور فیزیوتراپ و‌ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیاده‌‌روی اربعین برای بسیاری از زائران، تجربه‌‌ای معنوی، اجتماعی و جسمانی است. آمادگی برای مسیر پیاده روی فقط به توان بدنی زائران محدود نیست و همراه داشتن تجهیزات مناسب ضروری است.

به گفته وی، کفش مهم‌ ترین وسیله در پیاده ‌روی طولانی است. پا در طول مسیر هزاران بار با زمین تماس پیدا می‌‌کند و کفش نامناسب می‌‌تواند باعث ایجاد تاول، درد کف پا، خستگی زودرس، درد زانو و ناراحتی در ناحیه کمر شود.

ارسلان قربان پور تاکید کرد: برای پیاده‌ روی اربعین، کفش نو انتخاب مناسبی نیست. حتی اگر کفش از نظر کیفیت عالی باشد، ممکن است هنوز با شکل پا سازگار نشده باشد و باعث ایجاد نقاط فشار یا تاول شود.پنجه کفش باید فضای کافی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در پیاده ‌روی طولانی، پا ممکن است به دلیل فعالیت و گرما کمی متورم شود. بنابراین، قسمت جلوی کفش نباید تنگ باشد و انگشتان باید فضای کافی برای حرکت داشته باشند.کفش نباید آنقدر بزرگ باشد که پا در داخل آن جلو و عقب برود؛ زیرا حرکت زیاد پا می‌تواند احتمال ایجاد تاول را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: کف کفش باید ضربه را جذب کند و کفش باید دارای کفی مناسب و تا حدی انعطاف ‌پذیر باشد تا بخشی از نیروهای وارد شده هنگام راه رفتن را جذب کند. کفی بسیار نازک یا بسیار سفت ممکن است فشار بیشتری به کف پا وارد کند؛ کفی بسیار نرم و ناپایدار نیز همیشه انتخاب مناسبی نیست، زیرا ممکن است احساس تعادل و کنترل پا را کاهش دهد.

 ارسلان قربان پور ادامه داد: قسمت پشتی کفش باید پاشنه را به ‌خوبی نگه دارد. اگر پاشنه بیش از حد در کفش حرکت کند، احتمال اصطحکاک و احتمال ایجاد تاول افزایش پیدا می کند.کفشی که تهویه مناسبی داشته باشد، به کاهش تجمع گرما و رطوبت کمک می ‌کند، زیرا رطوبت زیاد می ‌تواند پوست را نرم ‌تر و آسیب ‌پذیرتر کند و احتمال تاول را افزایش دهد.

وی افزود: صندل ممکن است در هوای گرم احساس خنکی بیشتری ایجاد کند، اما در برخی افراد محافظت و ثبات کافی را فراهم نمی ‌کند و ممکن است باعث افزایش اصطحکاک، خستگی یا آسیب انگشتان شود. زائران چند جفت جوراب مناسب و با اندازه مناسب پایشان همراه داشته باشند و در صورت خیس شدن ناشی از عرق کردن پا، آن را تعویض کنند.

 

 

برچسب ها: اربعین ، گرمازدگی
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