سخنگوی انجمن‌ صنایع لبنی گفت: قیمت اعلامی اخیر محصولات لبنی مربوط به ۲.۵ درصد چربی است که تاکنون کارخانجات تولید نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن‌صنایع لبنی گفت: در حال حاضر قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب دامداری ۶۰ هزار تومان است که نسبت به مصوبه اخیر تغییری نداشته و به طبع قیمت محصولات لبنی نوسانی در بازار نداشته است.

به گفته وی، قیمت اعلامی اخیر محصولات لبنی مربوط به ۲.۵ درصد چربی است که تاکنون کارخانجات نداشتند.

فربد ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، از این رو پیشنهاد تولید محصولات پرمصرف با درصد چربی بالاتر داشتیم و در نهایت کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با تاکید بر توزیع کالابرگ اختصاصی به لبنیات گفت: توزیع کالابرگ براساس شیوه فعلی در افزایش سرانه مصرف تاثیری ندارد.

گفتنی است در کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲.۵ درصدی مصوب شد که براین اساس شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی ۱۲۰ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی ۹۱ هزار تومان و ماست دبه ای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان تعیین و اعلام شد.