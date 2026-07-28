باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بزرگ‌ترین توهم منافقین در اوایل انقلاب + فیلم

منافقین در اوایل انقلاب خیال می‌کردند که از حمایت مردمی برخوردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی گفت: یکی از توهم‌های منافقین در اوایل انقلاب، داشتن ۵۰۰ هزار هوادار سینه چاک در ایران بود.

مطالب مرتبط
بزرگ‌ترین توهم منافقین در اوایل انقلاب + فیلم
young journalists club

ماجرای فرماندهی عملیات موشکی علیه منافقین توسط حاج احمد کاظمی + فیلم

بزرگ‌ترین توهم منافقین در اوایل انقلاب + فیلم
young journalists club

پایانی برای تروریست‌ها + فیلم

بزرگ‌ترین توهم منافقین در اوایل انقلاب + فیلم
young journalists club

روایت شنیدنی از رفتار پیامبر (ص) با منافقین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۷۰۹

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۶۴۸

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۶۲۷

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۵۲۲

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۴۸۹

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha