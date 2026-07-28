محمد مهدی محبی هافبک ملی پوش کشورمان با عقد قراردادی سه ساله پرسپولیسی شد.

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی محبی، هافبک ملی پوش فوتبال ایران، با عقد قراردادی ۳ ساله به جمع سرخپوشان پیوست.

این بازیکن خلاق و لژیونر که در تیم‌هایی، چون سپاهان، مس رفسنجان و پیکان بازی کرده و سابقه بازی در تیم اتحاد کلبا را نیز دارد با نظر کادر فنی و مدیریت باشگاه راهی پرسپولیس شد تا در فصل‌های پیش رو در پروژه‌های تاکتیکی تیم نقش آفرینی کند.

محبی با قامت ۱۸۶ سانتیمتری، در پست وینگر راست توانایی بازی دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای تقویت خط حمله سرخپوشان باشد.

او به زودی با حضور در اردوی ترکیه، در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهد شد تا خود را برای حضور در میادین آماده کند.