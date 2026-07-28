باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شباهت برانداز‌ها با رجوی + فیلم

دروغ‌های برانداز‌های امروزی و منافقین دیروز بسیار شبیه به هم هستند.

محمدعلی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس در بزنامه تلویزیونی گفت: همین دروغ‌هایی که براندازها در مورد تعداد جانباختگان می‌گویند را رجوی هم عنوان می‌کرد.

مطالب مرتبط
شباهت برانداز‌ها با رجوی + فیلم
young journalists club

روایتی کمتر دیده شده از شاهدان جنایات منافقین در عملیات مرصاد + فیلم

شباهت برانداز‌ها با رجوی + فیلم
young journalists club

مستند به نام خلق

شباهت برانداز‌ها با رجوی + فیلم
young journalists club

اعتراف مریم رجوی به اشتراک منافقین با داعش + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۷۰۹

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۶۴۸

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۶۲۷

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۵۲۲

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۴۸۹

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha