رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی سامانه جامع «اربعین» به نشانی arbaeen.gov.ir خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محسن صدر گفت: این سامانه شامل «راهنمای زائر» با شش مرحله آماده‌سازی سفر (از دریافت مدارک تا نکات مرز و حین سفر در عراق) و همچنین نقشه تعاملی مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا برای مسیریابی.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به بخش «همگام با اربعین» تأکید کرد: تمامی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که خدمات و راهکار‌های دیجیتال مرتبط با مراسم اربعین حسینی ارائه می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات و خدمات خود را ثبت و معرفی کنند.

 صدر افزود سامانه همچنین شامل بخش‌های سؤالات متداول، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی و فهرست نمایندگی‌های کنسولی ایران در عراق است.

وی در پایان تصریح کرد: پس از پایان فرآیند ارزیابی، فهرست سکو‌ها و شرکت‌های واجد شرایط از طریق همین سامانه در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا از خدمات هوشمند و یکپارچه بهره‌مند شوند.

برچسب ها: سامانه ملی ، اربعین ، زائران
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