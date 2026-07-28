باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محسن صدر گفت: این سامانه شامل «راهنمای زائر» با شش مرحله آماده‌سازی سفر (از دریافت مدارک تا نکات مرز و حین سفر در عراق) و همچنین نقشه تعاملی مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا برای مسیریابی.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به بخش «همگام با اربعین» تأکید کرد: تمامی سکوها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که خدمات و راهکار‌های دیجیتال مرتبط با مراسم اربعین حسینی ارائه می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات و خدمات خود را ثبت و معرفی کنند.

صدر افزود سامانه همچنین شامل بخش‌های سؤالات متداول، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی و فهرست نمایندگی‌های کنسولی ایران در عراق است.

وی در پایان تصریح کرد: پس از پایان فرآیند ارزیابی، فهرست سکو‌ها و شرکت‌های واجد شرایط از طریق همین سامانه در اختیار زائران قرار می‌گیرد تا از خدمات هوشمند و یکپارچه بهره‌مند شوند.