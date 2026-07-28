نازنین شهرکی، قهرمان مسابقات برترین‌های گلف بانوان، از آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - نازنین شهرکی، ملی‌پوش گلف ایران و نماینده کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا، پس از کسب عنوان نخست مسابقات برترین‌های گلف بانوان درباره شرایط این رقابت‌ها اظهار داشت: این نخستین دوره مسابقات برترین‌های بانوان بود که برگزار شد و با توجه به شرایط آب‌وهوایی و گرمای هوا، زمین در شرایط ایده‌آلی قرار نداشت، اما امیدواریم با بهبود شرایط، سطح مسابقات و تمرینات نیز بهتر شود.

وی افزود: امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که در آینده بتوانیم تعداد بیشتری از بانوان گلفر ایرانی را در رقابت‌های بین‌المللی و بازی‌های آسیایی داشته باشیم.

شهرکی درباره حضور تاریخی خود در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: سال‌هاست که گلف بازی می‌کنم و واقعاً نمی‌توانم خوشحالی و حس خوب حضور در این مسابقات را توصیف کنم. اینکه قرار است به عنوان نخستین بانوی ایرانی در رشته گلف پس از حدود ۱۰۰ سال راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شوم، افتخار بزرگی برای من است.

ملی‌پوش گلف ایران ادامه داد: به زودی اردوهای آماده‌سازی در ترکیه آغاز می‌شود تا بتوانیم در شرایط بهتر و با تمرین در زمین‌های استاندارد، برای حضور در ناگویا آماده شویم.

وی درباره مسیر رسیدن به تیم ملی نیز گفت: از کودکی گلف را آغاز کردم و با تلاش و علاقه توانستم به تیم ملی برسم. در این مسیر از پدرم که مربی و همراه اصلی من بود، تشکر می‌کنم؛ چرا که حمایت‌های او نقش بزرگی در پیشرفت من داشت.

شهرکی در پایان تأکید کرد: امیدوارم حضور من در بازی‌های آسیایی ناگویا شروع مسیر تازه‌ای برای گلف بانوان ایران باشد و بتوانیم در آینده نمایندگان بیشتری از کشورمان در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی داشته باشیم.

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برچسب ها: گلف ، ناگویا
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