باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان که قرار بود در چارچوب برنامه آماده‌سازی پیش‌فصل دو تیم برگزار شود، لغو شد.

پس از برگزاری قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر و مشخص شدن تقابل استقلال و فولاد در هفته چهارم این مسابقات، کادر فنی دو تیم تصمیم گرفتند برای جلوگیری از رویارویی زودهنگام و شناخت بیشتر حریف پیش از مسابقه رسمی، این دیدار دوستانه را از برنامه خارج کنند.

استقلال که با هدایت سهراب بختیاری‌زاده خود را برای فصل جدید لیگ برتر و حضور در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند، در روز‌های اخیر تمرینات پیش‌فصل خود را دنبال کرده و قرار بود بازی با فولاد یکی از مراحل آماده‌سازی این تیم باشد.

با لغو این مسابقه، مسئولان باشگاه استقلال در تلاش هستند تا یک حریف تدارکاتی جدید را جایگزین فولاد کنند تا آبی‌پوشان پیش از آغاز فصل با انجام دیدار‌های دوستانه، شرایط فنی و هماهنگی بازیکنان را افزایش دهند.

استقلال در شرایطی وارد فصل جدید می‌شود که به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی هنوز امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد و کادرفنی این تیم تلاش دارد با استفاده از نفرات موجود و بازیکنان جوان، تیم را برای شروع رقابت‌ها آماده کند.