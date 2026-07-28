باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: مأموران اداره عملیات ویژه مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی یک مخفیگاه فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.

وی افزود: ماموران پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی، از منزل مورد نظر بازرسی به عمل آورده که در جریان این بازدید، مقدار ۴۳ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، به همراه ۴ کیلوگرم هروئین کشف گردید.

سردار میرفیضی با اشاره به دستگیری سه نفر از قاچاقچیان در این عملیات، خاطرنشان کرد: در این راستا، یک دستگاه خودرو نیز توقیف و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان بر عزم راسخ پلیس در مبارزه بی‌امان با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد قاطع با مجرمان تأکید کرد.

زندان، پایان راه سارقان حرفه‌ای در شهرستان آغاجاری

سرهنگ نواب داورپناه فرمانده انتظامی آغاجاری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در برخی مناطق شهرستان که با شیوه و شگرد مشترک انجام می‌شد، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی دقیق سرنخ‌ها، انجام اقدامات خاص پلیسی و همچنین گشت‌های محسوس و نامحسوس، موفق شدند سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیات‌های جداگانه در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کنند.

سرهنگ داورپناه با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان، مقادیری اموال سرقتی از جمله یک دستگاه تلفن همراه، ۴ دوربین مداربسته، یک دستگاه تلویزیون و ۲ دستگاه کولر کشف شد، گفت: متهمان پس از مواجهه با شواهد و ادله پلیس، لب به اعتراف گشودند و به ۴ فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آغاجاری از شهروندان خواست نسبت به نصب دزدگیر و دوربین در منازل خود اهتمام بیشتری داشته باشند و هرگونه تردد افراد مشکوک را از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در عملیات ضربتی پلیس در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ پس از بررسی‌های فنی و تجمیع دلایل به‌دست‌آمده در صحنه جرم و با توجه به آثار و ادله به‌جامانده از سارقان، هویت ۲ سارق حرفه‌ای را احراز و آنان را تحت تعقیب قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی هر ۲ سارق را دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان داشت: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام تحقیقات لازم، متهمان صراحتاً به ۱۷ فقره سرقت شامل ۶ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی، ۴ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو، ۴ فقره سرقت مغازه و ۳ فقره سرقت موتورسیکلت، مشاعات و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از صدور قرار بازداشت، جهت تحقیقات بیشتر و دستگیری همدستان احتمالی و مالخران اموال مسروقه، تحت نظر پلیس قرار گرفتند.

کشف ۴ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در رامهرمز

سرهنگ هدایت فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز یک فرد سودجو در یک واحد مسکونی مطلع شدند و موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به ارزش ۶ میلیارد ریالی این تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

اجرای طرح امنیت محله‌محور در شهرستان هویزه و دستگیری ۱۳ مجرم

سرهنگ مالک حزبائی گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و با هدف پیشگیری و مقابله با سرقت، پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، اقدامات گسترده‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر محورهای مواصلاتی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با بهره‌گیری از گشت‌های منظم و هوشمند به‌صورت شبانه‌روزی توسط ماموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه در تشریح نتایج این طرح از دستاوردهای زیر طی یک هفته اخیر خبر داد:

دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای

کشف یک قبضه سلاح جنگی کلت و ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز

دستگیری ۲ عامل نزاع و درگیری

دستگیری ۳ معتاد متجاهر و کشف مقادیری مواد مخدر

دستگیری ۵ محکوم متواری و تحت‌تعقیب

توقیف ۱۱ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف

سرهنگ مالک حزبائی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و پاکسازی مناطق هدف به منظور پیشگیری و برخورد با مخلان امنیت عمومی که خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست: با رعایت هشدارهای انتظامی و همکاری با پلیس، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا کنند.

منبع: پلیس خوزستان