باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه، ساعاتی قبل از دیدار برنامهریزی شده در کاخ سفید با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، برای دومین روز متوالی علناً از او انتقاد کرد.
ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت که نتانیاهو باید نگرانیهای مربوط به تأسیسات هستهای زیرزمینی کوه کلنگ ایران را به جای مطرح کردن علنی این موضوع، به صورت خصوصی با او در میان میگذاشت.
ترامپ اظهار داشت که نتانیاهو به این دلیل بر این مکان تأکید میکند که میخواهد واشنگتن را متقاعد کند که در درگیری با ایران باقی بماند.
ترامپ گفت: «من نیازی ندارم که بیبی به من بگوید» و افزود که ایالات متحده کاملاً از تحولات در این تأسیسات آگاه است و «دقیقاً میداند چه اتفاقی میافتد».
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که به نظر میرسید ترامپ مخالفت گزارششده نتانیاهو با فروش تسلیحات ایالات متحده به ترکیه را رد کرده است.
ترامپ در پاسخ به انتقادات اسرائیل در مورد فروش احتمالی تجهیزات نظامی به آنکارا، از ترکیه به عنوان یک متحد مهم ایالات متحده دفاع کرد، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه را به عنوان یک دوست توصیف کرد و گفت هیچکس نمیتواند به او دیکته کند که ایالات متحده چه تجهیزات نظامی میتواند بفروشد.
انتظار میرود ترامپ و نتانیاهو اواخر سهشنبه در کاخ سفید دیدار کنند و انتظار میرود ایران، غزه و تحولات منطقهای در دستور کار دیدار قرار گیرد.
منبع: آناتولی