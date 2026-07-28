باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دکتر معصومه آقاپور علیشاهی در جلسه ستاد حمایت از جوانی جمعیت و خانواده استان گلستان با اشاره به نقش برجسته گلستان در مدیریت بحرانهای اخیر و پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور، از همبستگی مردم، تلاش مسئولان و عملکرد منسجم دستگاههای اجرایی قدردانی کرد.
آقاپور با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: در جهان، ثروتآفرینی جایگزین سودآوری شده است. برای این تحول، باید ابزارهای لازم را در اختیار جوانان قرار دهیم.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان، از جمله توسعه کشت زعفران، پیشنهاد داد که گلستان با ایجاد یک نهضت صنایع تبدیلی کشاورزی و یک تحول دیجیتال در مدیریت اقتصادی، به قطب نوآوری و تولید تبدیل شود.
آقاپور توسعه صادرات هدفمند، گردشگری پایدار و ایجاد برند ملی محصولات گلستان را ضروری دانست و گفت: تقویت حملونقل ریلی شمال–جنوب و شرق–غرب، ایجاد مراکز لجستیکی و فعالسازی تجارت با کشورهای همسایه، از افتخارات اقتصادی گلستان خواهد بود.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی اعلام کرد آمادگی دارد با همکاری مدیران استان، صندوق ویژه سرمایهگذاری توسعه گلستان را طراحی و راهاندازی کند تا مسیر سرمایهگذاری پایدار در استان تقویت شود.
مشاور رئیسجمهور در پایان گفت: گلستان، نامی زیبا با نجابت و شکوه است و آینده اقتصادی درخشانی پیشرو دارد.