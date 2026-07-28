بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگه های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگه های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد.

بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به تفکیک نوع رسانه چک (کاغذی یا الکترونیکی) و به صورت کاملاً مستقل محاسبه می‌شود؛ فرآیندی که با هدف عدم وابستگی این دو ابزار به یکدیگر و شتاب‌بخشی به نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است.

 پیرو مفاد بند «ج» نامه شماره ۶۵۳۸۱‌/۰۵ مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با موضوع نحوه محاسبه قاعده کنترلی ۸۰ درصد از برگ‌های دسته چک پیشین در زمان درخواست صدور دسته چک جدید و تفکیک آن بر مبنای نوع رسانه چک اعم از کاغذی و الکترونیکی، در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی به منظور توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک، تفکیک کنترل‌ قاعده مذکور از چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) اعمال شده است.

در همین زمینه، تمهیدات لازم درباره موضوع عدم وابستگی قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه چک‌های کاغذی و الکترونیکی نسبت به ارائه محصول چک الکترونیک و به‌کارگیری آن توسط بانک مرکزی اندیشیده و تصویب شده و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۴۶۴۳۰‌/۰۵ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ با هدف تسهیل ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی و اشاعه فرهنگ بهره‌مندی از چک الکترونیکی در میان عموم جامعه، بانک‌ها مکلف به ایجاد امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی شده‌اند.

در همین زمینه، نظر به اهمیت و تأثیرگذاری اجرای تکلیف یادشده، مولفه «واگذاری چک‌های الکترونیکی به صورت غیرحضوری» به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی پایش فعالیت بانک‌ها در نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، مطروحه در قالب بند «ج» نامه مذکور، تعیین و به صورت مدوام مورد رصد و پایش قرار می گیرد.

برچسب ها: چک صیادی ، دسته چک
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