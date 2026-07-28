باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر باکو در کشور جمهوری آذربایجان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، آرمین اسماعیلی در دور نخست ۹ بر ۱ کرم درمان از ترکیه را شکست داد. وی در دور دوم پاکیتژان از قزاقستان را با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. اسماعیلی در این دیدار بر روی تشک حاضر نشد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۴ بر ۶ ایپک از ترکیه را شکست داد. وی در ادامه مقابل وادیم تاریلونگا از مولداوی با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر مقابل حریفی از ازبکستان، بدرالدینی حذف شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا طهماسب‌پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر پاولوس تسنتیدیس از یونان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ چودهاری از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. طهماسب‌پور در این مرحله هاناموری از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ المیر چارکازوف از آذربایجان را مغلوب کرد و فینالیست شد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، اسماعیل ظاهردوست در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد لوکا زلیچ از صربستان گذشت. وی در دور دوم دیمیتریوس ساراپیس از یونان را با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله کودیرجون فوزیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر ۴ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آسلان دزویف از روسیه شد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیررضا مهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ و ضربه فنی مقابل یوسی‌یف از اوکراین شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، مهری به جدول شانس مجدد بازگشت. مهری در ابتدا باید با صفروف از آذربایجان مبارزه کند و در صورت پیروزی در ادامه در مقابل اتو از آمریکا قرار خواهد گرفت.