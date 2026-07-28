هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در دیدار با خانم کریستین ویگاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد، بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر دفاتر سازمان ملل در ایران از ظرفیت‌های ارزشمند نیروی انسانی متخصص ایرانی تأکید کرد.

غریب‌آبادی همچنین با اشاره به آثار و پیامدهای دو جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار ایفای نقش فعال‌تر آژانس‌ها و دفاتر سازمان ملل در حمایت از روند بازسازی، ارزیابی جنایات و خسارات وارده، انعکاس واقع‌بینانه آثار انسانی و اقتصادی جنگ و بسیج منابع و کمک‌های بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای شد.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد نیز ضمن قدردانی از دیدگاه‌ها و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران، بر استفاده حداکثری از نیروهای متخصص ایرانی در دفاتر سازمان ملل تأکید کرد و اظهار داشت بخش عمده کارکنان دفاتر سازمان ملل در ایران را نیروهای ایرانی تشکیل می‌دهند.

وی همچنین از آمادگی دفتر هماهنگ‌کننده مقیم برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ارزیابی خسارات با آژانس‌های تخصصی، حمایت از بازنگری برنامه‌های همکاری متناسب با شرایط جدید کشور و تلاش برای بسیج منابع مالی و جلب حمایت شرکای توسعه‌ای خبر داد.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، جنایت جنگی ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
کور کردن افعی؛ معمای ناوگان پنجم آمریکا در بحرین + فیلم
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
سیاست دولت در بحث ناترازی انرژی، استمرار کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها بدون اختلال است
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
آخرین اخبار
قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص): هر کشوری که از دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت
سیاست دولت در بحث ناترازی انرژی، استمرار کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش خانوار‌ها بدون اختلال است
پزشکیان: انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
عارف: اهل جنگ و دعوا نیستیم/ اگر جنگی به ما تحمیل شود خوب دفاع می‌کنیم
تعیین مصادیق و مجازات جنایات بین‌المللی در مجلس
تصویب نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین‌المللی در مجلس
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است
افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و تداوم ناترازی نقدینگی در سال ۱۴۰۴
جزئیات جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
سخنگوی دولت: سهمیه دوم بنزین به ۵۰ لیتر کاهش یافت/ هنوز هیچ تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین آزاد اتخاذ نشده است
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف برگزار شد
هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش یافته است
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه عمان و عربستان
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ مرداد
روایت غریب‌آبادی از اسناد ۱۲۰ گانه از همسایگان جنوبی
قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
مردم پس از شهادت رهبر با قدرت بیشتری پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند
هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست؛ صنعت باید هوشمند شود