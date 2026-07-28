باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در دیدار با خانم کریستین ویگاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد، بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر دفاتر سازمان ملل در ایران از ظرفیت‌های ارزشمند نیروی انسانی متخصص ایرانی تأکید کرد.

غریب‌آبادی همچنین با اشاره به آثار و پیامدهای دو جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار ایفای نقش فعال‌تر آژانس‌ها و دفاتر سازمان ملل در حمایت از روند بازسازی، ارزیابی جنایات و خسارات وارده، انعکاس واقع‌بینانه آثار انسانی و اقتصادی جنگ و بسیج منابع و کمک‌های بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای شد.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد نیز ضمن قدردانی از دیدگاه‌ها و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران، بر استفاده حداکثری از نیروهای متخصص ایرانی در دفاتر سازمان ملل تأکید کرد و اظهار داشت بخش عمده کارکنان دفاتر سازمان ملل در ایران را نیروهای ایرانی تشکیل می‌دهند.

وی همچنین از آمادگی دفتر هماهنگ‌کننده مقیم برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ارزیابی خسارات با آژانس‌های تخصصی، حمایت از بازنگری برنامه‌های همکاری متناسب با شرایط جدید کشور و تلاش برای بسیج منابع مالی و جلب حمایت شرکای توسعه‌ای خبر داد.