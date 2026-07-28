مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز ساخت مسکن کارگری و اجرای طرح مسکن استیجاری در بخش‌های مختلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل حدود ۷۰۵ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات آماری و واحدهای مسکونی تکمیل‌شده‌ای که قابلیت بهره‌برداری دارند، حدود ۸۰ درصد از هدف تعیین‌شده در سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع واحدهای تکمیل‌شده، حدود ۱۵۰ هزار واحد مربوط به مسکن شهری حمایتی است که طرح نهضت ملی مسکن تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و نباید کل عملکرد حوزه مسکن حمایتی به این طرح محدود شود.

رزبان با تشریح جزئیات عملکرد بخش‌های مختلف حوزه مسکن افزود: در بخش مسکن روستایی ۱۵۱ هزار واحد، در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده ۴۳ هزار واحد و در بخش ساخت‌وسازهای بخش خصوصی ۳۶۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات کامل سال ۱۴۰۴ هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، این آمار بر اساس شاخص‌های موجود و اطلاعات اولیه دریافتی از بانک مرکزی استخراج شده است.

وی با اشاره به عملکرد بخش مسکن در چارچوب برنامه هفتم  گفت: با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، بخشی از اهداف برنامه به شکل مطلوبی محقق شده و آمارهای موجود نشان‌دهنده پیشرفت مناسب در حوزه ساخت مسکن است.

رزبان در ادامه درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن حمایتی توضیح داد: عملکرد ثبت‌شده در بخش مسکن حمایتی شامل چندین سرفصل است و صرفاً به نهضت ملی مسکن محدود نمی‌شود. مسکن ۹۹ ساله (منتسب به طرح نهضت ملی مسکن)، مسکن ویژه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مسکن نیروهای مسلح، واحدهای باقی‌مانده طرح مسکن مهر که در این دولت تکمیل و تحویل شده‌اند و همچنین واحدهای احداثی با استفاده از تسهیلات مسکن روستایی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر که زمین آن‌ها عمدتاً توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شده، از جمله این بخش‌ها هستند.

وی افزود: مجموع عملکرد این بخش‌ها به تکمیل حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های اجرایی حوزه مسکن در ۱۳ سرفصل مختلف تعریف شده است که سازوکارهای اجرایی و ساختارهای لازم برای آن‌ها تدوین شده است.

رزبان با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون اجرای طرح ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری آغاز شده و طرح استیجاری مسکن با عنوان «آشیان» نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اجرایی برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه واگذاری زمین به صورت انفرادی و گروهی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های بخش مسکن نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: مبنای گزارش‌های عملکرد وزارتخانه، واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و دارای قابلیت سکونت است و تنها واحدهایی در آمارها لحاظ می‌شوند که امکان بهره‌برداری و سکونت در آن‌ها فراهم شده باشد.

 

برچسب ها: مسکن‌ ، ساخت مسکن‌
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