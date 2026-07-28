باشگاه خبرنگاران جوان - در بافت فرهنگی ما، خیره شدن همیشه از سر نیت سوء نیست؛ گاهی ناشی از کنجکاوی ساده یا حوصله‌سررفتگی است. با این حال، حفظ حریم شخصی یک مهارت اساسی است.

زیست شهری امروز نیازمند الگویی از آداب رفتاری است که بدون آسیب زدن به مهربانی و صمیمیت، مرز‌های شخصی افراد را محترم بشمارد، اما چگونه:

تکنیک تغییر زاویه و نور: اولین و محترمانه‌ترین اقدام، کم کردن نور صفحه نمایش و چرخاندن زاویه گوشی به سمت بدن خودتان است. این رفتار، یک سیگنال بصری آرام، اما واضح به فرد مقابل می‌فرستد که مایل به اشتراک‌گذاری محتوا نیستید.

استفاده از گلس‌های حریم شخصی: یک راهکار فیزیکی و پیشگیرانه برای کسانی که روزانه با وسایل نقلیه عمومی رفت‌وآمد دارند، نصب گلس ضدجاسوسی است که زاویه دید جانبی را کاملاً تاریک می‌کند.

برقرار کردن تماس چشمی کوتاه و لبخند خنثی: اگر فرد به سرک کشیدن ادامه داد، به‌جای تشر زدن یا اخم کردن، لحظه‌ای گوشی را بپوشانید، چند ثانیه کوتاه و مستقیم به چشمان او نگاه کنید و لبخندی خنثی بزنید. این «بازخورد چشمی آگاهانه» فرد را متوجه رفتار غیرحرفه‌ای‌اش می‌کند بدون اینکه کار به نزاع بکشد.

زنگ تلفن و صدای گفت‌و‌گو؛ آداب صوتی در فضای بسته

صحبت کردن با تلفن همراه با صدای بلند، پرده برداشتن از مسایل خصوصی یا پخش موزیک و پیام صوتی بدون هندزفری از مصادیق آلودگی صوتی و تجاوز به حریم روانی دیگران است. در تاکسی که فضایی کاملاً محصور است، این رفتار فشار روانی مضاعفی به سایر سرنشینان وارد می‌کند.

در این مواقع باید چه کنیم:

قانون «کاهش دو درجه‌ای صدا»: به محض ورود به تاکسی یا مترو، ولوم زنگ گوشی خود را روی حالت ویبره یا ملایم بگذارید. هنگام پاسخگویی، لحن و صدای خود را حداقل دو درجه پایین‌تر از حالت عادی بیاورید.

تکنیک «کوتاه کردن مکالمه»: اگر تماس مهمی دریافت کردید، از فرمول کلامی کوتاه و قاطع استفاده کنید: «سلام، من الان داخل تاکسی/مترو هستم. تا ۲۰ دقیقه دیگر که رسیدم خودم با شما تماس می‌گیرم.» این جمله نه تنها حریم شخصی شما را حفظ می‌کند، بلکه نشان‌دهنده احترام شما به آرامش بقیه هم‌سفران است.

استفاده حتمی از هندزفری: شنیدن پیام صوتی، فیلم‌های شبکه‌های اجتماعی یا موسیقی بدون هدفون در ناوگان عمومی، رفتاری خارج از اتیکت است. همیشه یک هدفون سیمی یا بیسیم همراه داشته باشید.

مدیریت گفت‌و‌گو‌های ناخواسته و فضولی‌های کلامی

در فرهنگ ما گفت‌و‌گو درباره قیمت دلار، سیاست، ازدواج یا شغل در تاکسی بسیار شایع است. اما گاهی این هم‌کلامی به پرسش‌های پرسنلی و فضولانه (مثل: «کجا کار می‌کنی؟ چقدر حقوق می‌گیری؟ چرا مجردی؟») هدایت می‌شود.

در این مواقع باید چه کرد:

پاسخ‌های کلی و مبهم (تکنیک مه‌آلود کردن): به پرسش‌های جزئی، پاسخ‌های عمومی بدهید. مثلاً در پاسخ به میزان درآمد، بگویید: «خدا را شکر، به اندازه‌ای که چرخ زندگی بچرخد هست.»

تغییر جهت هوشمندانه بحث: بلافاصله پس از یک پاسخ کوتاه، موضوع را به یک مسئله عمومی تغییر دهید یا یک سوال عمومی از خودش بپرسید تا تمرکز از روی شما برداشته شود.

استفاده از ابزار‌های انصراف تصویری: گذاشتن هندزفری در گوش (حتی اگر چیزی پخش نشود)، باز کردن کتاب یا نگاه کردن مداوم به بیرون از پنجره، پیام غیرکلامی «من در حال حاضر دسترس‌پذیر نیستم» را به مجاورتان منتقل می‌کند.

مدیریت حریم فیزیکی و ارگونومی نشستن

تجاوز به حریم شخصی فقط کلامی یا چشمی نیست؛ حجیم نشستن، اشغال صندلی مجاور با کیف و وسایل یا تکیه دادن بیش از حد به صندلی عقب در تاکسی نیز رفتار‌هایی خارج از اصول معاشرت است.

با جمع کردن بدن، قرار دادن کیف روی پا‌ها به‌جای فضای بین دو صندلی، و رعایت فاصله طولی مناسب، می‌توان زیست شهری محترمانه و آرام‌بخشی را در کنار یکدیگر تجربه کرد.

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حفظ حریم شخصی، نه نشانه بی‌مهر بودن، بلکه عالی‌ترین سطح از فرهنگ و احترام متقابل است.

منبع: فارس