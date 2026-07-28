باشگاه خبرنگاران جوان - برخی راهی شده‌اند و عکس‌های رسیدنشان به بین‌الحرمین را منتشر می‌کنند، برخی هم از شیرینی چای عراقی در عمود‌های استراحتشان می‌گویند، اما خانواده‌هایی هم هستند که همین روز‌ها بار سفر می‌بندند. فاطمه فتحی پور، دکترای پزشکی عمومی، در این گزارش با چند نکته مهم همراه ماست.

فتحی پور پیشنهاد می‌کند بچه‌ها را با پیاده‌روی‌های سبک برای رفتن به پیاده‌روی اربعین آماده کنیم و بعد اشاره می‌کند که از برکات تجمعات شبانه همین است که حالا بچه‌های ما همه تجربه‌های خوبی دارند.

معجزه عسل در مقاومت بدن کوچولو‌ها

فتحی پور با اشاره به پوست‌نازک پای بچه‌ها گذاشتن حنا پیش از سفر را برای پیشگیری از تاول و اذیت‌شدن پا توصیه می‌کند. این پزشک دلسوز که همواره در زمینه اطفال بیشتر فعالیت دارد، میل‌کردن شربت آبلیمو عسل تازه را برای تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر می‌داند و توصیه می‌کند همچنین یک شیشه عسل کوچک و چند لیموی سنگی تازه هم در کوله‌مان جا بدهیم تا در طول سفر هم استفاده کنیم.

یک چک لیست جمع و جور

در اینجا لیستی از لوازمی که فاطمه فتحی پور توصیه می‌کند برای شما آماده کرده‌ایم؛ این لیست را حتماً برای مادران بفرستید و از آنها بخواهید این لوازم را در کوله‌شان تدارک ببینند و برخی از این توصیه‌ها برای کسانی که در مسیر هستند کمک شایانی می‌کند:

•کفش و لباس مناسب برای فرزندتان در کوله بگذارید. جنس موسلین به‌خاطر نداشتن پلاستیک خیلی گزینه خوبی است. کفشی هم که می‌برید حتماً باید چند روز قبل پوشیده شده باشد.

•دقت کنید واکسیناسیون فرزندتان کامل باشد و ناراحتی جسمی از قبل نداشته باشد.

•غذا‌هایی که طبع خیلی گرم و تند یا خیلی سرد دارند پیش از راه‌افتادن و شروع سفر مصرف نکنید.

•یک کیف سلامت کوچک برای مامان‌ها خیلی کمک‌کننده است و باوجوداینکه پزشکان متخصص در مسیر یاریگر شما هستند، اما داشتن این کیف برای شما آرامش خاطر فراهم می‌کند.

کیف سلامت شما آماده است؟

اقلام این کیف را به این ترتیب آماده کنید:

•شربت یا قطره استامینوفن، که می‌توانید طبق وزن و دستورالعمل هر یک از این دو، هر ۶ تا ۸ ساعت استفاده کنید.

•ساشه‌های ors هم خیلی سبک و کم جا هستند و اگر خدای نکرده فرزندتان دچار اسهال و استفراغ شود از کم آب شدن بدن جلوگیری می‌کنند. می‌توانید در یک لیتر آب حل کنید و جرعه جرعه به فرزندتان بدهید.

•قطره اشک مصنوعی یا قطره سدیم کلراید هم برای مواقعی که ممکن است بینی دلبندتان کیپ شود همراه داشته باشید.

•پماد زینک اکساید و کالاندولا هم برای هربار تعویض و پیشگیری از عرق سوزی فرزندتان بسیار ضروری است.

نکته‌های ضروری

کلاه لبه‌دار و ضدآفتاب مناسب هم از ملزومات این سفر است و هر دو ساعت یکبار ضدآفتاب دلبندتان را تجدید کنید.

این کیف را حتماً در جیب‌های داخلی کوله‌تان بگذارید تا گرم نشود و دارو‌ها سالم به مقصد برسند.

در نهایت به‌همراه‌داشتن مقداری خاکشیر، و گلاب برای اسپری کردن به صورت فرزندتان می‌تواند در طول این سفر به شما کمک خوبی بکند.

در گزارش بعدی به شما کمک می‌کنیم اگر خدای‌نکرده فرزندتان در کشور عراق دچار مشکل و بیماری شد، تدابیری کنید که شرایطش را بهبود دهد.

منبع: فارس