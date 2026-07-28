روسیه می‌گوید حداقل دو کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داده و به بندر میکولایف نیز آسیب رسانده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی روز سه‌شنبه حداقل دو کشتی اوکراینی، از جمله یک کشتی فله‌بر که محموله‌های نظامی را در دریای سیاه تحویل می‌داد و یک کشتی در بندر میکولایف را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد که خود بندر میکولایف را نیز هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در نتیجه حملات با استفاده از مهمات سرگردان و پهپادهای تهاجمی، تأسیسات زیرساختی در مجتمع حمل و نقل در بندر میکولایف که برای تحویل و ذخیره محموله‌های نظامی و همچنین مخازن سوخت و روان‌کننده که برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین در نظر گرفته شده بود، مورد اصابت قرار گرفتند.»

علاوه بر این، در تنگه (۱۱ کیلومتری شرق اودسا)، هواپیماهای بدون سرنشین به یک کشتی باری که محموله‌های نظامی را به بنادر اودسا و چورنومورسک تحویل می‌داد، حمله کردند.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود را در داخل و اطراف دریای سیاه و دریای آزوف افزایش داده‌اند و هر یک از طرفین به ده‌ها کشتی از جمله تانکرهای نفت و کشتی‌های باری حمله کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت دفاع روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
ذخایر گاز اروپا درپی جنگ با ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
کرملین: حمله اوکراین به کشتی در دریای خزر «حمله به ایران» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
امارات به دنبال کاهش تنش با ایران؛ ماموریت ویژه بن‌زاید به برادرانش
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
گاف وزیر جنگ اسرائیل درباره حمله به ایران
یاوه گویی کاتس علیه ایران
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
هشدار کوهن به آنکارا: در سوریه پایگاه بزنید، ما هم می‌زنیم
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
ترامپ برای دومین روز متوالی پیش از مذاکرات علناً نتانیاهو را سرزنش کرد
آخرین اخبار
انتقاد گزارشگر سازمان ملل از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه پرواز به هواپیمای نتانیاهو
روسیه دو کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
ترامپ برای دومین روز متوالی پیش از مذاکرات علناً نتانیاهو را سرزنش کرد
مصر حمله اسرائیل به مرکز آموزشی آنروا را محکوم کرد
ترامپ: بهتر است با ایران به توافق برسیم
گاف وزیر جنگ اسرائیل درباره حمله به ایران
ذخایر گاز اروپا درپی جنگ با ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید
کرملین: حمله اوکراین به کشتی در دریای خزر «حمله به ایران» است
امارات به دنبال کاهش تنش با ایران؛ ماموریت ویژه بن‌زاید به برادرانش
یاوه گویی کاتس علیه ایران
پوتین و علی‌اف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه روسیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند
سناتور جمهوری‌خواه: هگست عقده حقارت دارد
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
هشدار کوهن به آنکارا: در سوریه پایگاه بزنید، ما هم می‌زنیم
سربازان اسرائیلی به رادیو قرآن در کرانه باختری اشغالی یورش بردند
قیمت نفت در سایه توقف جنگ آمریکا و ایران ۲.۵ درصد کاهش یافت
مقامات حماس برای گفت‌و‌گو با میانجی‌گران راهی مصر شدند
ادعای کان: نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا ترامپ را به جنگ ترغیب کند
زلزله ۷.۱ ریشتری در جنوب غربی ژاپن؛ هشدار سونامی صادر شد
مقاومت اسلامی عراق حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد
ابراز شگفتی کمیسر حقوق بشر از حجم ویرانی در جنوب لبنان
نظرسنجی رویترز: دو سوم آمریکایی‌ها مخالف جنگ علیه ایران هستند
استقرار جنگنده‌های چینی در مرز هند
دو زلزله شدید چینگ‌های چین را لرزاند
برزیل از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
وزیر خارجه عربستان با همتایان قطری و کویتی درباره تحولات منطقه رایزنی کرد
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود