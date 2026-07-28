وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی روز سهشنبه حداقل دو کشتی اوکراینی، از جمله یک کشتی فلهبر که محمولههای نظامی را در دریای سیاه تحویل میداد و یک کشتی در بندر میکولایف را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه اعلام کرد که خود بندر میکولایف را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد: «در نتیجه حملات با استفاده از مهمات سرگردان و پهپادهای تهاجمی، تأسیسات زیرساختی در مجتمع حمل و نقل در بندر میکولایف که برای تحویل و ذخیره محمولههای نظامی و همچنین مخازن سوخت و روانکننده که برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین در نظر گرفته شده بود، مورد اصابت قرار گرفتند.»
علاوه بر این، در تنگه (۱۱ کیلومتری شرق اودسا)، هواپیماهای بدون سرنشین به یک کشتی باری که محمولههای نظامی را به بنادر اودسا و چورنومورسک تحویل میداد، حمله کردند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر فعالیتهای نظامی خود را در داخل و اطراف دریای سیاه و دریای آزوف افزایش دادهاند و هر یک از طرفین به دهها کشتی از جمله تانکرهای نفت و کشتیهای باری حمله کردهاند.
منبع: رویترز