باشگاه خبرنگاران جوان - در ۲۶ ژوئیه ۱۷۷۵ [۴ مرداد ۱۱۵۴]، سیستم پستی ایالات متحده آمریکا توسط «دومین کنگره قاره‌ای» تأسیس شد و بنجامین فرانکلین به عنوان نخستین مدیرکل پست آن منصوب گردید. فرانکلین (۱۷۹۰-۱۷۰۶) پایه‌گذار بسیاری از جنبه‌های سیستم پستی امروزی بود.

در اوایل دوران استعمار در قرن هفدهم (سال‌های ۱۶۰۰ میلادی)، مهاجران آمریکاییِ معدودی نیاز به ارسال نامه برای یکدیگر داشتند؛ و مکاتبات آنها عمدتاً با افرادی در بریتانیا انجام می‌شد. تحویل محموله‌های پستی از آن سوی اقیانوس اطلس، نامنظم و پراکنده بود و رسیدنِ آنها ممکن بود ماه‌ها به طول انجامد. در آن دوران هیچ اداره پستی در مستعمرات وجود نداشت، بنابراین نامه‌ها معمولاً در مسافرخانه‌ها و مهمان‌خانه‌ها رها می‌شدند (تا به دست گیرنده برسند).

در سال ۱۷۵۳، بنجامین فرانکلین که پیش از آن مدیر پست فیلادلفیا بود، به عنوان یکی از دو مدیرکل مشترک پست در مستعمرات منصوب شد. او اصلاحات و بهبود‌های متعددی در سیستم پستی ایجاد کرد؛ ازجمله راه‌اندازی مسیر‌های جدید و کارآمدتر در مستعمرات، و همچنین کاهش مدت‌زمان ارسال نامه میان فیلادلفیا و نیویورک به نصف. او این کار را با حرکت شبانه‌روزیِ کالسکه پستی هفتگی و استفاده از تیم‌های امدادی (تعویض اسب و کالسکه‌ران در مسیر) انجام داد. فرانکلین همچنین نخستین جدول نرخ پستی را معرفی کرد که هزینه‌های ارسال را بر اساس مسافت و وزن مرسوله استانداردسازی می‌کرد.

در سال ۱۷۷۴، بریتانیایی‌ها فرانکلین را به دلیل فعالیت‌های انقلابی‌اش از سمت مدیریت پست برکنار کردند. با این حال، سال بعد، او از سوی «کنگره قاره‌ای» به عنوان مدیرکل پست «مستعمرات متحد» منصوب شد. فرانکلین این سمت را تا اواخر سال ۱۷۷۶ حفظ کرد، تا این‌که به عنوان دیپلمات به فرانسه اعزام شد. او در حالی این سمت را ترک کرد که یک سیستم پستی بسیار پیشرفته‌تر با مسیر‌هایی از فلوریدا تا مِین (Maine) و خدمات منظم پستی میان مستعمرات و بریتانیا از خود به جای گذاشته بود. در سال ۱۷۸۹، رئیس‌جمهور جورج واشنگتن، «ساموئل آزگود» (نماینده سابق کنگره از ماساچوست) را به عنوان نخستین مدیرکل پست کشور آمریکا تحت قانون اساسی جدید ایالات متحده منصوب کرد. در آن زمان، تقریباً ۷۵ اداره پست در سراسر کشور وجود داشت.

امروزه، ایالات متحده دارای بیش از ۴۰٬۰۰۰ اداره پست است و «اداره پست آمریکا» سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد مرسوله پستی را به بیش از ۱۴۴ میلیون خانه و محل کسب‌وکار در ایالات متحده، پورتوریکو، گوام، جزایر ویرجین آمریکا و ساموآی آمریکا تحویل می‌دهد. اداره پست با داشتن تقریباً ۵۰۰٬۰۰۰ کارمند رسمی، بزرگترین کارفرمای غیرنظامی در این کشور محسوب می‌شود. اداره پست یک سازمان غیرانتفاعی و خودگردان (متکی به خود) است که بخش اعظم هزینه‌هایش را از طریق فروش تمبر و خدمات پستی (استفاده از تمبر در آمریکا از سال ۱۸۴۷ آغاز شد) و محصولات مرتبط تأمین می‌کند. اداره پست آمریکا وظیفه تحویل مرسولات را در هر شرایط آب‌وهوایی (چه بارانی و چه آفتابی) انجام می‌دهد و برای این کار از هر وسیله‌ای، از هواپیما گرفته تا قاطر، استفاده می‌کند.

منبع: خبرآنلاین