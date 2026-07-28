باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال امروز (سه‌شنبه ششم مرداد) با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، ندا پاکدامن نایب رئیس زنان، امیرحسین منظمی دبیرکل، مهدی اسلامی خزانه دار، روح الله مهدوی دستیار ویژه و مشاور اجرایی، یوسف شاهی بازرس فدراسبون و دیگر اعضای هیئت رئیسه شامل شهرام دبیری، مصطفی کارخانه، فریبا صادقی، حمید بادامی نجات و محمد رحیمی برگزار شد.

رئیس فدراسیون والیبال نیز در تشریح عملکرد چهار ماهه نخست امسال اظهار داشت: امروز اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال بعد از جنگ تشکیل شده است و تشکر ویژه از حمایت‌های اعضای در این دوران سخت دارم که کار‌ها متوقف نشد. متاسفانه در این ایام ساختمان اداری فدراسیون والیبال نیز در جنگ آسیب دید، اما کار‌ها تعطیل نشد و جا دارد از همکاران فدراسیون هم تشکر کنم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه مسایل غیر تیم ملی بزرگسالان هم محور‌های مورد بررسی در این نشست است، گفت: اعزام تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف واقعا هزینه‌های سرسام آور داشت، چون ارز ترجیحی را از بلیت‌ها برداشتند و هزینه‌ها سه برابر شده است. در مجموع نتایج خوبی در رده‌های سنی کسب کردیم و بانوان نیز به مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌هد. ساحلی هم کار سختی پیش رو دارد، اما همه والیبال به تیم‌های ملی ختم نمی‌شود، زیرا جشنواره و استعدادیابی و برنامه‌های متنوعی دیگر هم در فدراسیون داریم.

تقوی با اشاره به اینکه یک موضوع مهم داریم که نیازمند مصوبه هیئت رئیسه است، گفت: فدراسیون والیبال بیش از چهل میلیارد تومان از باشگاه‌ها طلب دارد و هر ساله به میزان آن اضافه می‌شود. ورودی، پول بازیکن، قرارداد غیر واقعی و پرداخت نکردن حق فدراسیون از جمله مشکلات برخی باشگاه‌ها فعال در لیگ‌ها است. باید یک روزی این موضوع تعیین تکلیف شود و ظرفیت والیبال ایران ۱۶ تیم در لیگ برتر نیست و به دلیل ناتمام ماندن لیگ‌های سال گذشته، سقوط نداشتیم، اما صعود داشتیم.

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف مالی باشگاه‌ها باید انجام شود. با دستگاه‌های نظارتی هم برای این موضوع درگیر هستیم. اولویت فدراسیون حضور تیم‌ها در لیگ برتر با نظم مالی است و این موضوع در کیفیت لیگ هم تاثیر گذار خواهد بود. شاید از منافع فدراسیون بگذریم که والیبال سود کند، اما اگر قرار است والیبال به دلیل این موضوع ضرر کند، کار غیر منطقی است.

ارائه گزارش عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها در کشور‌های برزیل، فرانسه و صربستان، وضعیت مالی فدراسیون در ۱۴۰۵، عملکرد کمیته‌های مختلف فدراسیون، گزارش لیگ‌ها در سال ۱۴۰۴، ارائه گزارش بازرسی فدراسیون، وضعیت والیبال زنان، برنامه‌های پیش رو و نقطه نظرات اعضای هیئت رئیسه از دیگر محور‌های این نشست بود که در باره آنها بحث تبادل نظر شد و هر یک از اعضای هیئت رئیسه درخصوص موارد مطرح شده نظرات خود را ارائه دادند.

فدراسیون تمام الکترونیکی در پایان سال ۲۰۲۸ از جمله آرمان‌های فدراسیون است و این پروژه تحت عنوان ساختار مدل مرجع اکو سیستم دیجیتال والیبال ایران در حال اجرا است که گزارش کامل روند انجام این پروژه در این نشست ارائه شد و به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و تمامی اعضا بر ادامه این راه تاکید کردند.

همچنین مقرر شد از نشست آینده هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در هر نشست روسای دو کمیته حضور داشته باشند تا ضمن ارائه گزارش حوزه خود به سئولات اعضای هیئت رئیسه نیز پاسخ دهند.