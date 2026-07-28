باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ظرفیت بالای ایران در رسیدن به خودکفایی در کالا‌های اساسی + فیلم

کشور ایران ظرفیت این را دارد که بتواند در تولید کالا‌های اساسی به خودکفایی کامل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خداوردی، کارشناس امنیت غذایی در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که سرزمینی به وسعت و ظرفیت ایران، امکان خودکفایی کامل در کالاهای اساسی را دارد.

مطالب مرتبط
ظرفیت بالای ایران در رسیدن به خودکفایی در کالا‌های اساسی + فیلم
young journalists club

نقش رهبر شهید انقلاب در پیشرفت صنایع دفاعی + فیلم

ظرفیت بالای ایران در رسیدن به خودکفایی در کالا‌های اساسی + فیلم
young journalists club

رهبر شهید و ساخت قدرت در نیرو‌های مسلح + فیلم

ظرفیت بالای ایران در رسیدن به خودکفایی در کالا‌های اساسی + فیلم
young journalists club

از میراث شهید رئیسی تا اقتدار نظامی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۷۳۵

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم
۶۷۶

اعتراف رسانه‌های غربی به مزیت موشکی و پهپادی ایران در میدان نبرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۶۴۰

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۵۷۱

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم
۵۲۴

عجله اسرائیل در مقابله با ایران تا زمان حیات ترامپ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha