برگزاری همایش شهدای جنگ رمضان در کربلا

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا فاطمیان‌پور، در تشریح برنامه‌های متوع ویژه اربعین در «پردیس سلام شهید»، اظهار داشت: فعالیت‌های بنیاد در ایام اربعین در دو بخش فرهنگی و خدماتی برنامه‌ریزی شده است. این برنامه‌ها در تمامی مرز‌های غربی کشور، مرز‌های شرقی و همچنین در پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران، شهرستان‌ها و شهر قم به اجرا درمی‌آید.

فاطمیان‌پور با اشاره به برنامه‌های ویژه بنیاد در کشور عراق گفت: در روز‌های پنجشنبه (۸ مردادماه) و جمعه (۹ مرداد ماه)، دو همایش برگزار می‌شود. برنامه روز پنجشنبه به پاسداشت «شهدای فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب» و با میزبانی از برخی خانواده‌های این عزیزان اختصاص دارد. همایش دوم در روز جمعه نیز به یاد «شهدای بی دفاع ناوچه دنا» برگزار می‌شود. همچنین از برخی خانواده‌های شهدای جبهه مقاومت از کشور عراق در جنگ تحمیلی سوم تجلیل خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهیدو امور ایثارگران خاطرنشان کرد: امسال فعالیت‌های فرهنگی در موکب‌های ویژه بنیاد با حضور خادمان شهدا صورت می‌گیرد. موکب ۱۱۲۰ نیز به صورت ویژه به شهدای حمله تروریستی به مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد، همچنین تولید محصولات فرهنگی با محوریت شهدای مظلوم جنگ تحمیلی رمضان و حضور فعال تشکل‌های جامعه ایثارگری از دیگر اقداماتی است که در این رویداد عظیم معنوی انجام خواهد شد.