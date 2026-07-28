فرانچسکا آلبانیزی از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه دادن به هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی خود در طول سفرش به آمریکا انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز سه‌شنبه از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه دادن به هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی خود در طول سفرش به آمریکا انتقاد و استدلال کرد که این سه کشور به تعهدات خود تحت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) عمل نکرده‌اند.

آلبانیزی در X نوشت: «سه کشور عضو اساسنامه رم، حریم هوایی خود را به روی نتانیاهوی فراری گشودند و تعهد خود را برای همکاری با ICC نقض کردند.»

او از «مقامات ذیصلاح خواست تا در مورد همدستی احتمالی تحقیق کنند.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک روزنامه‌نگار خاطرنشان کرد که سه کشور عضو ICC با وجود حکم بازداشت صادر شده توسط این نهاد در نوامبر ۲۰۲۴، به پرواز نتانیاهو اجازه عبور از حریم هوایی خود را داده‌اند.

آلبانیزی در پست‌های جداگانه‌ای خواستار تحریم تسلیحاتی و قطع تجارت کشور‌ها با اسرائیل شد و گفت: «هیچ‌وقت دیر نیست». او همچنین استدلال کرد که سربازان، رهبران سیاسی و شهرک‌نشینان اسرائیلی باید به دلیل اقداماتشان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند و در صورت لزوم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.