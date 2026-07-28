فرانچسکا آلبانیزی از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه دادن به هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی خود در طول سفرش به آمریکا انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز سه‌شنبه از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه دادن به هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی خود در طول سفرش به آمریکا انتقاد و استدلال کرد که این سه کشور به تعهدات خود تحت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) عمل نکرده‌اند.

آلبانیزی در X نوشت: «سه کشور عضو اساسنامه رم، حریم هوایی خود را به روی نتانیاهوی فراری گشودند و تعهد خود را برای همکاری با ICC نقض کردند.»

او از «مقامات ذیصلاح خواست تا در مورد همدستی احتمالی تحقیق کنند.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک روزنامه‌نگار خاطرنشان کرد که سه کشور عضو ICC با وجود حکم بازداشت صادر شده توسط این نهاد در نوامبر ۲۰۲۴، به پرواز نتانیاهو اجازه عبور از حریم هوایی خود را داده‌اند.

آلبانیزی در پست‌های جداگانه‌ای خواستار تحریم تسلیحاتی و قطع تجارت کشور‌ها با اسرائیل شد و گفت: «هیچ‌وقت دیر نیست». او همچنین استدلال کرد که سربازان، رهبران سیاسی و شهرک‌نشینان اسرائیلی باید به دلیل اقداماتشان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند و در صورت لزوم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

برچسب ها: سازمان ملل ، بازداشت نتانیاهو
خبرهای مرتبط
ادعای کان: نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا ترامپ را به جنگ ترغیب کند
یاوه گویی کاتس علیه ایران
ترامپ برای دومین روز متوالی پیش از مذاکرات علناً نتانیاهو را سرزنش کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
امارات به دنبال کاهش تنش با ایران؛ ماموریت ویژه بن‌زاید به برادرانش
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
گاف وزیر جنگ اسرائیل درباره حمله به ایران
یاوه گویی کاتس علیه ایران
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
هشدار کوهن به آنکارا: در سوریه پایگاه بزنید، ما هم می‌زنیم
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
ترامپ برای دومین روز متوالی پیش از مذاکرات علناً نتانیاهو را سرزنش کرد
آخرین اخبار
انتقاد گزارشگر سازمان ملل از ایتالیا، فرانسه و یونان به دلیل اجازه پرواز به هواپیمای نتانیاهو
روسیه دو کشتی اوکراینی را در دریای سیاه هدف قرار داد
ترامپ برای دومین روز متوالی پیش از مذاکرات علناً نتانیاهو را سرزنش کرد
مصر حمله اسرائیل به مرکز آموزشی آنروا را محکوم کرد
ترامپ: بهتر است با ایران به توافق برسیم
گاف وزیر جنگ اسرائیل درباره حمله به ایران
ذخایر گاز اروپا درپی جنگ با ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید
کرملین: حمله اوکراین به کشتی در دریای خزر «حمله به ایران» است
امارات به دنبال کاهش تنش با ایران؛ ماموریت ویژه بن‌زاید به برادرانش
یاوه گویی کاتس علیه ایران
پوتین و علی‌اف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه روسیه و جمهوری آذربایجان تأکید کردند
سناتور جمهوری‌خواه: هگست عقده حقارت دارد
الجزایر: کشورکی عربی هرجا پا می‌گذارد، خون به پا می‌شود
نشت فسفر سفید در پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی؛ هشدار تخلیه صادر شد
هشدار کوهن به آنکارا: در سوریه پایگاه بزنید، ما هم می‌زنیم
سربازان اسرائیلی به رادیو قرآن در کرانه باختری اشغالی یورش بردند
قیمت نفت در سایه توقف جنگ آمریکا و ایران ۲.۵ درصد کاهش یافت
مقامات حماس برای گفت‌و‌گو با میانجی‌گران راهی مصر شدند
ادعای کان: نتانیاهو به واشنگتن می‌رود تا ترامپ را به جنگ ترغیب کند
زلزله ۷.۱ ریشتری در جنوب غربی ژاپن؛ هشدار سونامی صادر شد
مقاومت اسلامی عراق حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد
ابراز شگفتی کمیسر حقوق بشر از حجم ویرانی در جنوب لبنان
نظرسنجی رویترز: دو سوم آمریکایی‌ها مخالف جنگ علیه ایران هستند
استقرار جنگنده‌های چینی در مرز هند
دو زلزله شدید چینگ‌های چین را لرزاند
برزیل از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
وزیر خارجه عربستان با همتایان قطری و کویتی درباره تحولات منطقه رایزنی کرد
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود