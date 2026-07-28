باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - شهر خانببین امروز شاهد بدرقه بانویی بود که با ایثار و انساندوستی، زندگی را به دیگران هدیه کرد.
پیکر زندهیاد فاطمه خمر، فرزند نظر، که با اهدای کامل اعضا و نسوج خود، به چندین بیمار نیازمند فرصت دوباره زندگی بخشید، با حضور گسترده مردم، خانواده، مسئولان و اقشار مختلف جامعه تشییع و در آرامستان این شهر به خاک سپرده شد.
خانواده این بانوی نیکاندیش، در حالی که داغ از دست دادن عزیزشان را بر دل داشتند، از تصمیم خداپسندانه اهدای اعضا و نسوج ابراز خرسندی کردند و این اقدام را ماندگارترین یادگار آن مرحومه دانستند. آنان از همه مردم خواستند با ترویج فرهنگ اهدای عضو، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.
حاضران در این آیین نیز با تجلیل از این اقدام ارزشمند، اهدای عضو را جلوهای از ایثار، نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی دانستند؛ اقدامی که میتواند پس از پایان یک زندگی، آغازگر حیات دوباره برای چندین انسان باشد.
امروز، از میان اشکهای بدرقه و اندوه خانواده، پیامی روشن در میان مردم طنینانداز بود؛ اینکه مرگ پایان مهربانی نیست و همانگونه که شعار فرهنگ اهدای عضو میگوید:<<زندگی بعد از مرگ هم ادامه دارد.