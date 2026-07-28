باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - عارف خدرلو مدیرکل توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجانغربی بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران و تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی تأکید کرد.
خدرلو با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار منطقه، بر همکاری و تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی برای رفع کمبودهای فضای آموزشی و فراهمسازی محیطی مناسب برای دانشآموزان شهرستان سلماس تأکید کرد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان ظرفیتها و برنامههای این مجموعه در حوزه ساخت، تجهیز و بهسازی مدارس، آمادگی خود را برای پیگیری مطالبات آموزشی شهرستان اعلام کرد.
محمد فتحی فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان سلماس در دومین جلسه شورای اداره شهرستان با اشاره به اهمیت الگوگیری از روحیه ایثار و مجاهدت نیروهای مسلح در مدیریت اجرایی اظهار کرد: با گذشت بیش از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت آزمون و خطا در مدیریت تمام شده و امروز مردم انتظار دارند مدیران، اقدامات ملموس و قابل مشاهده ارائه دهند.
وی افزود: روسای ادارات باید با تمام توان پای کار خدمت به مردم باشند و هیچ کوتاهی در انجام وظایف پذیرفتنی نیست.
فرماندار سلماس با تأکید بر اینکه توسعه شهرستان یک کار تیمی و جمعی است، گفت: وجود اتحاد و همدلی میان اعضای شورای تأمین، شورای اداری، نماینده مردم، امام جمعه و مدیریت شهری یک ظرفیت مهم برای پیشبرد اهداف شهرستان است.
فتحی ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی، توجه ویژهای به اجرای طرحهای زیربنایی خواهم داشت و آسفالت راههای روستایی یکی از موضوعات مهم و اولویتدار برای بنده است.
وی همچنین بر ضرورت تعامل با سرمایهگذاران و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی شهرستان تأکید کرد.