روبرتو مانچینی با دیگر به عنوان سرمرب تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فدراسیون فوتبال ایتالیا روبرتو مانچینی را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا منصوب کرد، همچنین کلودیو رانیری به عنوان مدیر فنی آتزوری انتخاب شد.

مانچینی که پیش از این از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ هدایت آتزوری را بر عهده داشت و لاجوردی پوشان را قهرمان یورو ۲۰۲۰ کرد.

مانچینی در دو دوره ۲۰۲۰/۲۱ و ۲۰۲۲/۲۳ لیگ ملت‌های اروپا با ایتالیا سوم شد. او در طول دوران مربیگری‌اش رکورد ۳۷ بازی متوالی بدون شکست را با ایتالیا ثبت کرد، رکوردی جهانی که تنها چند روز پیش توسط اسپانیا پس از پیروزی مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی شکسته شد.

جیووانی مالاگو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا درخصوص انتخاب مانچینی اظهار داشت: من معتقد بودم که به دلایل مختلف، انتخاب روبرتو مانچینی به عنوان سرمربی تیم ملی درست است.