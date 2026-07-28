باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه پویانمایی «ماجراهای کاوه» که با نگاهی نو و رویکردی تربیتی توسط گروه کودک مرکز پویانمایی صبا تولید میشود، پس از استقبال مخاطبان در فصل نخست، اکنون مراحل نهایی تولید فصل دوم خود را سپری میکند.
این مجموعه که با هدف پیوند میان «آموزش»، «سرگرمی» و «مسئولیتپذیری اجتماعی» برای کودکان و نوجوانان طراحی شده، به دنبال آن است که مفاهیم حیاتی همچون حفاظت از محیط زیست را نه در قالب شعار، بلکه از مسیر تغییر نگرش و رفتار نسل آینده ترویج کند.
فصل اول این انیمیشن در ۱۳ قسمت ۱۲ دقیقهای همزمان با ایام نوروز از شبکه پویا پخش شد و با بازخوردهای مثبت مخاطبان روبرو گشت. اکنون تیم تولید به سرپرستی الهام ابراهیمی (تهیهکننده) و کارگردانی مسعود حمزهای، تولید ۱۳ قسمت جدید از فصل دوم را به مراحل پایانی رساندهاند. این مجموعه هماکنون در مرحله ساخت موسیقی است و پس از آن، فرآیند دوبله و صداگذاری را پشت سر خواهد گذاشت تا برای پخش آماده شود.
انتخاب تکنیک «کاتاوت» (Cut-out) در این اثر، بستری مناسب فراهم کرده تا مفاهیم پیچیده محیطزیستی با زبانی ساده، غیرمستقیم و همسو با جهان ذهنی کودک منتقل شود. در «ماجراهای کاوه»، کودک صرفاً شنونده پیام نیست، بلکه با درگیر شدن در لایههای داستان و تجربه شخصیتها، مفاهیم را به صورت درونی درک میکند.
این مجموعه علاوه بر پرداختن به موضوعات کلیدی مانند مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ و بازیافت، به یکی از چالشهای مهم عصر حاضر، یعنی «عواقب استفاده افراطی از ابزارهای دیجیتال» نیز توجه ویژهای دارد. هدف نهایی سازندگان، صرفاً افزایش دانش نظری کودکان نیست؛ بلکه تلاش برای اصلاح رفتارهای روزمره و تقویت حس مسئولیتپذیری در نسل آینده است.
از ویژگیهای بارز این مجموعه، قابلیت طراحی پویشهای عملی پس از پخش هر قسمت است. این ویژگی به خانوادهها و مربیان کمک میکند تا آموزشهای دریافتی از قاب تصویر را به تجربیات عینی و رفتارهای مثبت در دنیای واقعی تبدیل کنند.
«ماجراهای کاوه» نویدبخش حرکتی تازه در تولیدات پویانمایی ایران است که میتواند با تلفیق هنر و آموزش، نسلی آگاهتر و مسئولیتپذیرتر برای آینده کشور تربیت کند.