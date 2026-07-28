باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه‌های حمایتی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: حمایت‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق صندوق پژوهش و فناوری انجام می‌شود و تلاش شده است با کاهش الزامات مربوط به ضمانت‌ها، مسیر دریافت تسهیلات برای شرکت‌ها تسهیل شود.

وی افزود: تاکنون ۱۷۰ طرح به پارک ارائه شده که از این تعداد، ۱۱۰ طرح پذیرش شده‌اند و بیش از ۹۰ درصد آنها تحت پوشش حمایت‌های مالی قرار گرفته‌اند.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه سقف حمایت‌های این مجموعه نسبت به بسیاری از مراکز مشابه بالاتر است، گفت: شرکت‌های نوپا می‌توانند تا سقف ۴ میلیارد تومان از تسهیلات بهره‌مند شوند و برای شرکت‌های بزرگ‌تر نیز با توجه به نیاز و ظرفیت، محدودیت مشخصی در میزان حمایت در نظر گرفته نشده است.

مافی همچنین به اجرای طرح «شبکه اتحاد» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف ماندگاری نخبگان در استان‌ها و جلوگیری از مهاجرت آنان به تهران اجرا می‌شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با هزینه کمتر و شرایط رقابتی مناسب‌تری در محل فعالیت خود رشد کنند.