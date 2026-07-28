باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: مجوز استفاده از هواپیما‌های MD در پرواز‌های اربعین ۱۴۰۵ به مقصد عراق صادر شد. این مجوز پس از رایزنی‌های فنی با سازمان هواپیمایی کشوری عراق و بررسی مستندات مربوط به ایمنی و وضعیت عملیاتی ناوگان MD صادر شده است.

در جریان مذاکرات، گزارش‌های فنی درباره عملکرد این هواپیما‌ها در پرواز‌های داخلی و بین‌المللی در اختیار طرف عراقی قرار گرفت.

همچنین آخرین مستندات مربوط به فعالیت ناوگان MD در شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و برخی ایرلاین‌های خارجی نیز ارائه شد که در نهایت به صدور مجوز انجام پرواز‌های اربعین انجامید.

با اضافه شدن این ناوگان به چرخه پرواز‌های اربعین، ظرفیت انتقال زائران به عراق افزایش می‌یابد و بخشی از نیاز پروازی این ایام تأمین خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که توسعه ظرفیت ناوگان فعال و فراهم کردن امکان سفر ایمن و منظم برای زائران اربعین از اولویت‌های این سازمان است و اقدامات لازم در این زمینه ادامه دارد.