باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین روشنک مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال در حاشیه مراسم قرعه‎‌کشی فصل جدید، اظهار کرد: در مجموع قرعه‌کشی خوبی بود و امیدوارم فصل بسیار خوبی را در پیش داشته باشیم. طبیعتا در بخش اجرایی که همان برگزاری مسابقات است، مشکلاتی وجود دارد. ورزشگاه شهر قدس و دستگردی شرایط برگزاری مسابقات را دارند، اما ورزشگاه آزادی قطعا به نیم‌فصل اول نمی‌رسد. خواهش می‌کنم ورزشگاه آزادی زودتر تکمیل شود و به چرخه فوتبال برگردد.

او افزود: من از باشگاه‌ها خواهش می‌کنم نهایت تعامل را داشته باشند، چون برگزاری لیگ ۱۸ تیمی سخت است. مجبور بودیم چنین تصمیمی بگیریم و امیدوارم این لیگ بتواند به همه کمک کند.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره برگزاری مسابقات با تماشاگر، اظهار کرد: هنوز تصمیم نهایی را نگفتند و امیدوارم از ابتدا بازی‌ها با تماشاگر برگزار شود. تلاش می‌کنیم تا قبل از جام ملت‌های آسیا، نیم‌فصل اول را به اتمام برسانیم.

روشنک درباره اینکه استقلالی‌ها به عنوان صدرنشین فصل نیمه‌تمام انتظار دارند، به عنوان قهرمان معرفی شوند، گفت: مدیران باشگاه استقلال باید تحقیق کنند؛ وقتی کرونا آمد و بسیاری از لیگ‌ها تعطیل شدند، هیچ تیمی را به عنوان تیم قهرمان معرفی نکردند. پاری‌سن‌ژرمن ۱۲ امتیاز فاصله داشت و قهرمانی‌شان مشخص بود و برای همین آنها تصمیم متفاوتی گرفتند.

روشنک درباره فصل گذشته که نیمه‌تمام ماند، گفت: یک‌سری موانعی داشتیم که این کار را برای ما دشوار کرد و شرایط خاصی بود. ما ابهامی داشتیم در مورد اینکه آیا جنگ به پایان می‌رسد یا به هر حال تداوم پیدا می‌کند.

او ادامه داد: از طرفی شرایط باشگاه‌ها به گونه‌ای بود که درخواست‌هایی داشتند؛ بعضی از این باشگاه‌ها به هر حال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده بودند. همه اینها مهم‌تر، محدودیت زمانی بود که به واسطه جام جهانی فوتبال داشتیم. طبیعتاً برنامه‌ریزی‌های خاصی برای آماده‌سازی تیم ملی وجود داشت. اگر ما می‌خواستیم در آن شرایط محدود و خاص لیگ را برگزار بکنیم، طبیعتا بخشی از برنامه‌های تیم ملی فوتبال دچار چالش می‌شد. به همین جهت این تصمیم سخت و دشوار را فدراسیون فوتبال گرفت. گرچه من فکر می‌کنم مسئولانه‌ترین تصمیمی بود که در آن مقطع می‌شد گرفت و لیگ تعطیل شد و ادامه پیدا نکرد.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال افزود: امیدوارم در فصل بیست‌وششم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و تلاش باشگاه‌ها و برگزاری منظم رقابت‌ها باعث شادی هواداران شود. برگزاری لیگ با حضور ۱۸ تیم کار سختی خواهد بود، اما باید این موضوع را به فال نیک بگیریم و با تعامل و همکاری کامل همه ارکان فوتبال، فصل جدید را پیش ببریم.

روشنک با بیان اینکه در برای ما همه مسابقات لیگ ۱۸ تیمی اهمیت دارد، تصریح کرد: در این فصل ۳۰۶ بازی برگزار خواهد شد و همه دیدار‌ها برای سازمان لیگ مهم هستند، اما طبیعتاً حساسیت‌هایی مانند دربی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حتی در لیگ ۱۶ تیمی هم در مقاطعی به دلیل فشردگی مسابقات، حضور تیم‌ها در رقابت‌های آسیایی، مسابقات مقدماتی جام جهانی و برنامه‌های تیم ملی با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: در فصل پیش‌رو شرایط سخت‌تر است. امسال مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا، دو فیفادی پیش از جام ملت‌ها، جام ملت‌های آسیا که در میانه فصل برگزار می‌شود و همچنین رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا را داریم. تیم‌هایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند باید هشت مسابقه برگزار کنند و چنین شرایطی را تاکنون تجربه نکرده‌ایم. حتی در دوره‌هایی که لیگ برتر ۱۸ تیمی بود، چنین فشردگی و شرایطی وجود نداشت. کار سخت است، اما امیدواریم با تعامل باشگاه‌ها، همکاری مجموعه فوتبال و کمک رسانه‌ها بتوانیم از این پیچ سخت عبور کنیم.

روشنک با اشاره به اینکه طبق روال گذشته هدف ما این است که مسابقات در خردادماه به پایان برسد، ادامه داد: این به نفع فوتبال ایران است تا توقف پایانی فصل به دلیل فیفادی در هفته‌های آخر لیگ اتفاق نیفتد و بتوانیم فصل‌های بعدی را نیز در زمان مناسب آغاز کنیم. یکی از دلایل تصمیم برای برگزاری لیگ ۱۸ تیمی همین موضوع بود. اگر آن هفت یا هشت هفته باقی‌مانده فصل گذشته را ادامه می‌دادیم، لیگ در اواخر شهریور یا مهر آغاز می‌شد و دوباره در پایان فصل برای معرفی نمایندگان آسیایی و آغاز لیگ بعدی مشکل نداشته باشیم. تصمیم برای ۱۸ تیمی شدن لیگ، تصمیم ساده‌ای نبود، اما برای نجات فصل‌های آینده فوتبال ایران این تصمیم گرفته شد.

او درباره اینکه زمان برگزاری مسابقات چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: قرعه‌کشی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲۷ مرداد برگزار می‌شود. به همین دلیل ابتدا برنامه سه هفته ابتدایی لیگ را طی یکی، دو روز آینده اعلام خواهیم کرد و پس از مشخص شدن قرعه تیم‌های ایرانی در آسیا، برنامه هفت یا هشت هفته بعدی نیز اعلام خواهد شد.

روشنک درباره احتمال ایجاد شرایط اضطراری مانند اتفاقات فصل گذشته و احتمال توقف مسابقات گفت: امیدواریم امنیت و آرامش برقرار باشد و دوباره وارد شرایط جنگی نشویم، اما طبیعتاً پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌ایم. بند فورس‌ماژور در تمام آیین‌نامه‌های بین‌المللی فیفا و AFC وجود دارد و چنین شرایطی را پوشش می‌دهد. تصمیم‌گیری در این خصوص باید بر اساس موقعیت مسابقات، شرایط جدول و زمان وقوع اتفاق انجام شود.

مسئول برگزاری لیگ برتر اظهار کرد: اگر چنین شرایطی در ابتدای فصل رخ دهد، تصمیم متفاوتی گرفته خواهد شد؛ اگر در نیم‌فصل دوم باشد شرایط دیگری خواهد داشت و اگر در هفته‌های پایانی اتفاق بیفتد نیز بر اساس وضعیت جدول و شرایط رقابت‌ها تصمیم ویژه‌ای اتخاذ می‌شود. همه این موارد در چارچوب همان بند فورس‌ماژور تعریف می‌شود.