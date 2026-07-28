رئیس جمهور اوکراین گفت که دیدار خوبی با همتای آمریکایی خود داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که دیدار «خوبی» با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ داشته است که در طی آن در مورد سیستم‌های پاتریوت و تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی برای مناقشه اوکراین با روسیه بحث و گفت‌و‌گو کردند.

زلنسکی پس از این دیدار در پستی در X نوشت: «ما با رئیس جمهور در مورد مجوز‌های تولید رهگیر برای پاتریوت‌ها و برخی ایده‌های دیگر که می‌توانند کمک کنند، صحبت کردیم. ما همچنین در مورد دیپلماسی صحبت کردیم - تشدید روند دیپلماتیک مهم است. تیم‌های ما در مورد جزئیات ارتباطات بیشتر خود به توافق خواهند رسید. من از ایالات متحده به خاطر حمایت قوی‌اش سپاسگزارم.»

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که مرگ سناتور لیندسی گراهام را تسلیت گفته و او را «دوست واقعی اوکراین» نامیده است.

منبع: رویترز