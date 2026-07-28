باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان در حاشیه مراسم قرعهکشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر اظهار کرد : برای ما فرقی نمیکند که کدام هفته با کدام تیم بازی کنیم. همه تیمها در جدول هستند و باید با آنها بازی کرد. این فصل دنبال یک فوتبال خورزستانی و تماشاگرپسند هستیم. باید تدابیری اندیشیده شود که تماشاگران در ورزشگاهها باشند. اگر نباشند، انگار که بازیکنان برای تفریح بازی میکنند. امیدوارم که حضور هواداران را شاهد باشیم.
گرشاسبی درباره اینکه این روزها بحث انتقال ابوالفضل رزاقپور از فولاد به پرسپولیس مطرح میشود.گفت : ما هر بازیکنی که کادرفنیمان به او نیاز دارد، حفظ میکنیم. اگر بازیکنی در لیست مازاد باشد، ترجیح میدهیم جدا شود و آسیب نبیند. کادرفنی ما تا این لحظه بازیکنی عدمِ نیاز به بازیکنی را را اعلام نکرده است.
او درباره اینکه آیا قرارداد وحید امیری با فولاد تمدید میشود؟ بیان کرد: قرارداد وحید امیری تمدید نشده است. تا این لحظه برنامهای در این راستا نداریم و باید ببینیم آیا کادرفنی چنین نظری دارد یا نه.
مدیرعامل باشگاه فولاد درباره نقل و انتقالات، گفت: در دو پست دنبال بازیکن هستیم و باید ببینیم چه بازیکنی پیدا خواهد شد. در ایران کسی نیست و احتمالاً باید بازیکن خارجی جذب کنیم.
گرشاسبی درباره اینکه فصل قبل برخی از بازیهای استقلالخوزستان در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار شد. آیا این فصل هم چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: تا الان مکاتبهای با باشگاه استقلالخوزستان نداشتهایم. امیدوارم که ورزشگاه خودشان - غدیر- آماده شود. ضمن اینکه زمین خودمان پتانسیل برگزاری بازیهای دو تیم را ندارد. وعدهای به آنها ندادهایم و فکر هم نمیکنم چنین اتفاقی رخ بدهد.