باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر رفت و برگشت و در محدوده تونل تویر سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده‌های کمالشهر و گلشهر سنگین است. همچنین در مسیر تهران – قزوین این آزادراه، حدفاصل شهرک مدرس تا پایانه شهید کلانتری با ترافیک سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران – ساوه نیز از محدوده فیروزبهرام تا نسیم‌شهر ترافیک سنگین جریان دارد و در محور تهران – شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص وضعیت محورهای منتهی به مرزها بیان کرد: ترافیک در محور حمیل – سرابله – ایلام و در محدوده تونل آزادی سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای ایلام – مهران، بوستان – مرز چذابه، پیرانشهر – مرز تمرچین، خرمشهر – مرز شلمچه، قصرشیرین – مرز خسروی و مریوان – مرز باشماق روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس – لار در محدوده کلمتعی به دلیل اجرای عملیات راهسازی مسدود است و کاربران جاده‌ای باید از مسیر جایگزین «کهورستان – منبع آب – بندرعباس» برای تردد استفاده کنند.