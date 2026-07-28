مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس و برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر رفت و برگشت و در محدوده تونل تویر سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده‌های کمالشهر و گلشهر سنگین است. همچنین در مسیر تهران – قزوین این آزادراه، حدفاصل شهرک مدرس تا پایانه شهید کلانتری با ترافیک سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران – ساوه نیز از محدوده فیروزبهرام تا نسیم‌شهر ترافیک سنگین جریان دارد و در محور تهران – شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص وضعیت محورهای منتهی به مرزها بیان کرد: ترافیک در محور حمیل – سرابله – ایلام و در محدوده تونل آزادی سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای ایلام – مهران، بوستان – مرز چذابه، پیرانشهر – مرز تمرچین، خرمشهر – مرز شلمچه، قصرشیرین – مرز خسروی و مریوان – مرز باشماق روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس – لار در محدوده کلمتعی به دلیل اجرای عملیات راهسازی مسدود است و کاربران جاده‌ای باید از مسیر جایگزین «کهورستان – منبع آب – بندرعباس» برای تردد استفاده کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
توسعه صنعت هوانوردی کشور نیازمند تعامل و همکاری همه دست‌اندرکاران صنعت است
تأمین اقلام مصرفی ناوگان اتوبوسی با نرخ مصوب در دستور کار قرار گرفت/ اتوبوس های وارداتی در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
کاهنده‌ها؛ آغاز راهی برای حفظ هر قطره
قاچاق پوشاک بیش از ۳ میلیارد برآورد می‌شود/ ورود پوشاک به کالابرگ در دست بررسی است
احتمال تنفس بورس پس از رشد اخیر؛ سطوح حمایتی شاخص‌ها مشخص شد+ عکس
نرخ بهره بین بانکی به ارتفاع ۲۳.۸۶ درصد بازگشت+ جزئیات
آغاز ثبت نام مسکن استیجاری تهران تا چند روز آینده/ واحدهای استیجاری در شهر تهران هستند
تعرفه آب افزایش پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
تولید شیر خشک صنعتی به بیش از ۲۵ هزار تن رسید/ دپوی ۶۰ هزار تن کره در کشور
نیروگاه‌های زمین‌گرمایی؛ تولید برق پایدار با اتکا به گرمای اعماق زمین
سازمان دامپزشکی تنها مرجع قانونی تایید سلامت گوشت‌های وارداتی است
آخرین اخبار
بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی با ورود هیئت ویژه قوه قضاییه و همکاری بانک مرکزی رفع تعهد شده است
علت گرانی میوه در بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا به ۴۳۰ هزار تومان رسید
تغییر ریل صادرات کشور از «خام‌فروشی» به سمت کالای نهایی
ورود کشور کره جنوبی برای انعقاد تفاهم‌نامه صنعتی سازی با ایران
تولید محصولات کشاورزی با قطعی برق ۱۰ میلیون تن کاهش می یابد
۵۰۰ هزار تن برنج در انبار‌ها موجود است/ تولید برنج به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن می‌رسد
کاهش بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
امکان واردات کالا‌های اساسی از گمرکات همه استان‌ها فراهم شد
بیش از ۹۵ درصد خودروها کارت سوخت شخصی دارند/ کارت جایگاه برای مواقع ضروری است
تعرفه آب افزایش پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سامانه مدیریت حساب‌های بانکی در راه است؛ پایان سردرگمی حساب‌های بلااستفاده
سوخت بخش کشاورزی ۳۰ درصد کاهش یافت
آغاز ثبت نام مسکن استیجاری تهران تا چند روز آینده/ واحدهای استیجاری در شهر تهران هستند
برق‌دزدی؛ تهدیدی برای پایداری شبکه برق و حقوق مشترکان
هشدار کارشناسان نسبت به مخاطرات ساخت وساز در حریم روددره تجریش
نرخ بهره بین بانکی به ارتفاع ۲۳.۸۶ درصد بازگشت+ جزئیات
تولید شیر خشک صنعتی به بیش از ۲۵ هزار تن رسید/ دپوی ۶۰ هزار تن کره در کشور
احتمال تنفس بورس پس از رشد اخیر؛ سطوح حمایتی شاخص‌ها مشخص شد+ عکس
سازمان دامپزشکی تنها مرجع قانونی تایید سلامت گوشت‌های وارداتی است
نیروگاه‌های زمین‌گرمایی؛ تولید برق پایدار با اتکا به گرمای اعماق زمین
کاهنده‌ها؛ آغاز راهی برای حفظ هر قطره
قاچاق پوشاک بیش از ۳ میلیارد برآورد می‌شود/ ورود پوشاک به کالابرگ در دست بررسی است
افزایش محسوس سرعت وزش باد طی پنج روز آینده
پیامد‌های ناشی از حملات به تأسیسات پارس جنوبی به خوبی مدیریت شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و محدودیت تردد در جاده چالوس
تصفیه فاضلاب؛ حلقه مهم حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار
۴ الی ۶ هفته آینده پایان ناترازی برق با همکاری مردم/ برخورد سخت با استفاده کنندگان ماینرهای غیرمجاز
افزایش ۷۴ درصدی بارندگی در کشور؛ فلات مرکزی همچنان کم‌بارش است+ فیلم