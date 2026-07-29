مدیرعامل باشگاه تراکتور می‌گوید که بهتر است تاجرنیا به جای اینکه دنبال حاشیه باشد، برای استقلال وقت بیشتری بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور در حاشیه مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: امسال هم می‌خواهیم قهرمان شویم. به سه جام نیاز داریم و می‌خواهیم دل هواداران پرشورمان را شاد کنیم.

او درباره اینکه علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال معتقد است اعضای استقلالی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمی‌گذارند این تیم به‌عنوان قهرمان فصل نیمه‌تمام گذشته اعلام شود، تصریح کرد: نمی‌خواهم جواب بدهم، متاسفانه او اطلاعات دقیقی ندارند. اعلام قهرمان به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارتباطی ندارد و هیئت رئیسه سازمان لیگ باید در این باره تصمیم بگیرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: بهتر است تاجرنیا به جای اینکه دنبال حاشیه باشد، برای استقلال وقت بیشتری بگذارد و دل هواداران این تیم را شاد کند. پرونده این قضیه ۴ ماه پیش در جلسه تصمیم‌گیری مدیران باشگاه‌های برای تعیین تکلیف لیگ، بسته شده است. در جلسه ۴ ماه پیش می‌توانستند اعلام کنند، به خصوص که صورت جلسه آن را امضا کردند.

کریمی درباره اینکه چرا درباره استقلال اظهارنظر می‌کند و به تراکتور نمی‌پردازد، گفت: من به مسائل استقلال ورود نکردم و تاجرنیا توییت زد. بهتر است او تمرکزش را روی استقلال و مشکلات آن بگذارد. در بین باشگاه‌ها، فکر کنم فقط استقلال تا این حد حاشیه دارد. تاجرنیا وقتی بیکار می‌شود، توییت می‌زند و بیشتر دنبال حاشیه است.

او  درباره وضعیت تراکتور در فصل نقل و انتقالات اظهار کرد: نقل و انتقالات خوبی داشتیم و با آرامش به جلو می‌رویم و یک یا ۲ بازیکن دیگر به ما اضافه می‌شود. به خصوص که نماینده ایران در لیگ نخبگان خواهیم بود.

مدیرعامل تراکتور درباره آخرین وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال برای جام ملت‌های آسیا گفت: در هیئت رئیسه فقط به فکر تیم ملی هستیم که کیفیت بالاتر برود. هفته آینده و پس از صحبت‎‌های امیر قلعه‌نویی در هیئت رئیسه، نتیجه اعلام خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، تیم فوتبال تراکتور
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