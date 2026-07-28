سازمان صدا و سیما در خصوص مصاحبه عضو شورای نظارت بر رسانه ملی توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان صدا و سیما در اطلاعیه ای اعلام کرد:  پیرو مصاحبه یکی از اعضای محترم شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در باره جلسه اخیر شورا با معاون سیاسی سازمان به اطلاع می‌رساند:وظایف شورای محترم نظارت در قانون به صورت کاملا روشن بیان شده است. بر اساس قانون، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما می‌تواند ضمن نظارت بر حسن انجام امور سازمان تذکراتی را که لازم می‌داند مطرح نماید.

بر همین اساس در دوره فعلی، همه مسئولان ارشد اعم از رئیس و معاونان سازمان بار‌ها با حضور در جمع اعضای این شورا به ارائه گزارش و گفت‌و‌گو در باره مسائل مهم رسانه ملی پرداخته و شورا را در جریان فعالیت‌های سازمان قرار داده‌اند و همچنین از طریق نمایندگان سه قوه در این شورا خواستار مساعدت قوا به رسانه ملی برای حسن انجام ماموریت‌های خود شده‌اند.

خوشبختانه در دوره فعلی رابطه شورا با سازمان در سطحی بسیار مطلوب و همراه با احترام متقابل بوده است و مسئولان سازمان همواره در تعاملی صمیمانه با شورای نظارت، ضمن طرح مطالبات خود از قوا به سوالات اعضای محترم شورا پاسخ داده و گزارش‌های مورد نیاز شورا را نیز تهیه و ارائه کرده‌اند. در جلسه روز گذشته نیز طبق روال معمول حضور مسئولان سازمان در صحن شورای نظارت، معاون محترم سیاسی سازمان ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد سازمان در حوزه مربوطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای محترم شورا را استماع و از پیشنهاد‌های آنان استقبال کرد.

بدیهی است در سازمان گسترده‌ای مانند رسانه ملی با صد‌ها ماموریت متنوع و دارا بودن بیش از ۱۵۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی، فرایند انجام ماموریت‌ها به دلیل چالش‌های بیرونی متنوع و متعدد پیش رو، نیازمند بررسی و مراقبت و نظارت دائمی است تا روند خدمت رسانی رسانه‌ای به مخاطبان و انجام وظایف به بهترین شکل انجام شود. به همین دلیل سازمان صدا و سیما همواره از هر گونه نظارت قانونی به ویژه توسط شورای نظارت بر سازمان استقبال نموده و خواهد نمود.

در پایان جهت توضیح اعلام می‌دارد: تیتری که خبرگزاری دولتی ایرنا برای اظهارات یکی از اعضای محترم شورا تحت عنوان «تذکرات لازم به صداوسیما داده شد/ قول اصلاح دادند» انتخاب کرده، حاوی ابهام است و الزاما مربوط به نسبت‌های غلط و ناروایی که در روز‌های اخیر به رسانه ملی تحت عنوان سانسور اظهارات مقامات کشور نسبت داده شده نمی‌باشد و توضیحات لازم قبلا در اطلاعیه روابط عمومی رسانه ملی به استحضار افکار عمومی رسانده شده است. 

مجددا یادآور می‌شود در خصوص موضوع مذکور، رسانه ملی دقیقا به وظایف قانونی و رسالت حرفه‌ای خود عمل کرده است و از این پس نیز همچون گذشته به چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای وفادار خواهد بود. روابط عمومی معاونت سیاسی سازمان صداوسیما ضمن اعلام مراتب ذکر شده جهت رفع ابهام، بر لزوم رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در تنظیم و برجسته سازی اخبار توسط همکاران رسانه‌ای تاکید می‌کند.

برچسب ها: صدا و سیما ، رسانه ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
صدا و سیما باید یه قوه مستقل باشه
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
چرا این همه مبهم نوشتید شهامت داشته باشید حقایق را بیان کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
فقط زورتان به فقیر ها رسیده معوقه مستمری بگیران زن تامین اجتماعی چه شد چرا مزایای جانبی را تامین اجتماعی حذف کرده چرا دادسرای قم 6ماه طول میده تا به پرونده برسه قیمت بنزین برای ثروتمندان پنج هزار تومان مفت گذاشتید
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