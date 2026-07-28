فوتبال ایران در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال ایران در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از سربازی علیرضا بیرانوند تا جدایی رامین از استقلال همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فوتبال ایران ، لیگ برتر ، حواشی فوتبال
خبرهای مرتبط
منجنیق فوتبال ایران راهی روسیه شد
مدیرعامل فولاد خوزستان: قرارداد وحید امیری تمدید نشده است
مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال: در زمان کرونا هم قهرمان لیگ اعلام نشد
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال:
برنامه‌مان حداقل صعود به فینال جام ملت‌ها و جوانگرایی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
علی کریمی فعلا روی زمین مانده است
محبی پرسپولیسی شد
صعود ساره جوانمردی به فینال جام جهانی پاراتیراندازی
الهام شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
آخرین اخبار
جام جهانی پاراتیراندازی/ تیم میکس تپانچه بادی ایران طلایی شد
چالش سنگین مردان آهنین توسط یک پتک ۲۰ کیلویی + فیلم
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ یک طلا و یک برنز برای نمایندگان ایران
از سربازی بیرو تا جدایی رامین از استقلال + فیلم
دانیال ایری به نساجی پیوست
از قانون عجیب در کومو تا شایعه حضور طارمی در برزیل
مدیرعامل فولاد خوزستان: قرارداد وحید امیری تمدید نشده است
برنامه‌مان حداقل صعود به فینال جام ملت‌ها و جوانگرایی است
مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال: در زمان کرونا هم قهرمان لیگ اعلام نشد
رسمی؛ روبرتو مانچینی سرمربی ایتالیا شد
تقوی: نمی‌گذاریم والیبال ضرر کند/ پروژه اکو سیستم دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت
کشتی فرنگی نوجوانان جهان؛ طهماسب‌پور راهی فینال شد/ دو نماینده ایران در رده‌بندی
دیدار تدارکاتی استقلال لغو شد
شهرکی: نمی‌توانم خوشحالی حضور در ناگویا را توصیف کنم + فیلم
محبی پرسپولیسی شد
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: از اقدامات ممبینی برای معرفی گل گهر به AFC خبر نداشتیم!/ چادرملو نماینده قانونی ایران است
مانچینی دوباره روی نیمکت آتزوری می نشیند
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال/ دربی پایتخت هفته پنجم برگزار می شود
عزیزی: بانوان گلف ایران با سرعتی چشمگیر در مسیر پیشرفت هستند
کادر فنی استقلال در انتظار پاسخ نهایی پزشکان درباره ماشاریپوف
دلیل عدم برگزاری اردوی خارجی استقلال چه بود؟
زیدان: پس از ترک رئال مادرید می‌خواستم در فرانسه باشم/هنوز با امباپه صحبت نکرده‌ام
سقفی که روی سر فدراسیون خراب شد
رای دیدار پلی‌آف صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان اعلام شد
مصونیت بیرانوند کماکان پا برجاست/ آیا دکتر بیرو سربازی را هم می‌پیچاند؟
سلطانی: خلیلی من و فنونی زاده را به باشگاه پرسپولیس راه نداد/ قلعه نویی نه سواد دارد نه رزومه
مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر انتخابات فدراسیون دوومیدانی
علی کریمی فعلا روی زمین مانده است
الهام شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک شد
جوانمردی در رده چهارم ماده ۵۰ متر تپانچه ایستاد