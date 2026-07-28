مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت:پنجشنبه تا شنبه وزش باد در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب شاهد کاهش نسبی دما در سواحل شمالی، شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز هستیم.

وی افزود : سه‌شنبه و چهارشنبه در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و فقط در برخی نقاط واقع در دامنه های شمالی البرز و ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

او بیان کرد: طی این دو روز در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش وزش باد، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

او تاکید کرد: پنجشنبه تا شنبه وزش باد در نیمه شرقی کشور ادامه خواهد داشت و فقط در ارتفاعات البرز به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می دهد.

او گفت: تا پایان هفته دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

 

 

برچسب ها: وزش باد ، هواشناسی
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