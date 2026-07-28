باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک گروه دو حزبی از سناتور‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر سر بسته تحریم‌های جدیدی توافق کردند که به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اختیارات گسترده‌ای برای مجازات بزرگترین خریداران جهانی نفت و گاز روسیه می‌دهد و به طور بالقوه بر تجارت با اقتصاد‌های بزرگی مانند چین و هند تأثیر می‌گذارد.

قانون تحریم روسیه و ایران موسوم به لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶ با هدف فشار بر اقتصاد مسکو با افزایش عوارض گمرکی بر تمام واردات روسیه تا ۵۰۰ درصد، تدوین شده است.

سناتور‌ها جین شاهین، ریچارد بلومنتال، دارلین گراهام، کیتی بریت، راجر ویکر و جیم ریش این توافق دو حزبی را اعلام کردند.

سناتور‌ها مدعی شدند: «ما مفتخریم که توافقی را در مورد قانونی اعلام کنیم که خریداران نفت و گاز روسیه را از سوخت‌رسانی به ماشین جنگی پوتین باز می‌دارد و به محدود کردن توانایی ایران در حمایت از تروریسم و ​​​​توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.»

بخش ۱۱۳ این لایحه به طور خاص پنج کشوری را که بیشترین حجم سوخت روسیه را خریداری می‌کنند یا از طریق ناوگان‌های سایه، فرار از تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، هدف قرار می‌دهد و آنها را با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی اضافی تهدید می‌کند.

در مورد ایران، این قانون، قانون تحریم‌های ایران را برای پنج سال دیگر تمدید می‌کند و محدودیت‌های ثانویه حیاتی را تا سال ۲۰۳۱ حفظ می‌کند.

علاوه بر این، یک ماده قانونی، اختیار تعرفه جدید را به یک دوره غروب پنج ساله محدود می‌کند. این امر تضمین می‌کند که این اختیارات بدون تمدید بیشتر، به یک جزء دائمی سیاست تجاری آمریکا تبدیل نشوند.

قرار است رأی‌گیری اولیه رویه‌ای در مورد این اقدام اواخر سه‌شنبه در سنا انجام شود، جایی که انتظار می‌رود تصویب شود. با این حال، از آنجا که مجلس نمایندگان به تعطیلات ماه اوت خود رفته است، بعید است که این لایحه تا قبل از ماه سپتامبر برای امضا به میز رئیس جمهور برسد.

این تحریم‌ها مقامات روسی، اعضای خانواده آنها، اتباع خارجی، بانک‌ها و موسسات مالی روسیه را هدف قرار می‌دهد.

منبع: آناتولی