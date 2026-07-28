\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u06cc\u062a\u0645 \u067e\u062a\u06a9 \u06f2\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0647\u0646\u06cc\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u0627\u0644\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0646\u0642\u0634\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n