رقابت‌های پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر باکو به پایان رسید و نمایندگان ایران به یک مدال طلا و یک مدال برنز رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های رده‌بندی و فینال ۵ وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان عصر امروز (سه‌شنبه) در شهر باکو پایتخت کشور جمهوری آذربایجان به پایان رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر بود:

در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر یک بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۶ بر یک و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی‌گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه، قولی گله حذف شد.

علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت و فینالیست شد. رضایی در فینال با نتیجه ۲ بر یک اصفهان حسن‌اف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و طلایی شد.

علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، آکو به جدول شانس مجدد بازگشت. آکو در این مرحله ابتدا با نتیجه ۷ بر ۳ سابا تاکیدزه از گرجستان را شکست داد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ سوخارف از روسیه را مغلوب کرد و برنزی شد.

برچسب ها: کشتی فرنگی نوجوانان ، کشتی
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