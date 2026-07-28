باشگاه خبرنگاران جوان- سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سهشنبه در نشست با نخبگان، فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان استان کرمانشاه، با اشاره به ظرفیتهای این استان گفت: دولت با باور به توانمندیهای کرمانشاه، برای توسعه زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی در این استان برنامهریزی کرده است.
وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه کرمانشاه نیروی انسانی توانمند آن است، افزود: برنامههای این سفر در دو محور اصلی پیگیری میشود؛ نخست، ارتقای زیرساختهای ارتباطی اربعین و دوم، افتتاح پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
هاشمی با اشاره به تشکیل ستاد ارتباطات اربعین گفت: برای تقویت زیرساختهای ارتباطی مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین، هماهنگی نزدیکی با پنج استان مرزی انجام شده و در سفر اخیر به عراق نیز درباره توسعه همکاریهای ارتباطی میان دو کشور رایزنیهای مؤثری صورت گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهرهبرداری ۲۰۶ پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۲.۳ همت در این سفر خبر داد و تأکید کرد: بدون تسهیل سرمایهگذاری، توسعه استان امکانپذیر نیست و در این مسیر، بخش خصوصی نقش کلیدی دارد.
وی با اشاره به نقش شرکتهای خصوصی در دوران جنگ اخیر گفت: با وجود آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی، پایداری شبکه حفظ شد و بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی با وجود هزینههای سنگین، خدمات خود را بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار دادند که این اقدام مسئولیت دولت را در حمایت از این بخش دوچندان میکند.
هاشمی همچنین با اشاره به همکاریهای ایران و عراق در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: همتای عراقی ما برای توسعه تعاملات مشترک اعلام آمادگی کرده و حضور آنها در نمایشگاه الکامپ فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای شرکتهای کرمانشاهی و توسعه بازارهای صادراتی خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامههای دولت در حوزه دولت هوشمند گفت: ۱۶ زیستبوم برای ارائه خدمات هوشمند طراحی شده که اجرای هفت زیستبوم در اولویت قرار دارد و هدف آن، تسهیل دسترسی مردم به خدمات از طریق اپراتورهای تخصصی در حوزههای مختلف است.
وی با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به اینترنت افزود: دسترسی آزاد به اینترنت، حق مسلم مردم است و امکان سلب این حق وجود ندارد. زندگی امروز بدون اینترنت قابل تصور نیست و دولت از این حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی در دولت، بر لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیمسازیها تأکید کرد و گفت: به معاونان وزارتخانه ابلاغ شده است که در تمامی جلسات تصمیمگیری، نمایندگان بخش خصوصی حضور مؤثر داشته باشند.