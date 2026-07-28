باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید بود تا هشتمین دیدار رو در رو از زمان بازگشت رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید را برگزار کند.

نتانیاهو ساعت ۱۰:۵۷ صبح (۱۴:۵۷ به وقت گرینویچ) به بخش غربی کاخ سفید رسید و این جلسه که بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد، ۹۰ دقیقه بعد پایان یافت.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ جلسات خود را در دفتر بیضی‌شکل با (ولودیمیر) زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و نخست‌وزیر نتانیاهو به پایان رسانده است. هر دو جلسه مثبت و سازنده بودند.»

کاخ سفید روز دوشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت که انتظار می‌رود گفتگوها با نتانیاهو، که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام به ایالات متحده آمده بود، بر جنگ با ایران، اجرای چارچوب امنیتی اسرائیل و لبنان و تلاش‌ها برای گسترش توافق‌نامه ابراهیم متمرکز باشد.

این دیدار در بحبوحه اختلافات علنی بین این دو انجام می‌شود. ترامپ اخیراً از نخست‌وزیر اسرائیل به دلیل ابراز نگرانی‌های علنی در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران به جای بحث خصوصی در مورد آنها انتقاد کرد. او همچنین مخالفت نتانیاهو با فروش جت‌های جنگنده آمریکایی به ترکیه را رد کرد و اظهار داشت که هیچ‌کس صادرات تسلیحات آمریکایی را دیکته نمی‌کند.

با وجود این اختلافات، ترامپ روز دوشنبه مدعی شد که این دو در مورد مسئله ایران «بسیار نزدیک» هستند، در حالی که «اختلاف کمی» در رویکردهای خود را تصدیق می‌کند.

از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز کاخ سفید را ترک کرده است؛ جایی که جلسه غیرعلنی او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. او کمی بیش از یک ساعت آنجا بود.

بعداً، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در مورد روند دیپلماتیک، مجوزهای تولید رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت «و چندین ایده دیگر که می‌تواند کمک کند» با ترامپ گفتگو کرده است.

منبع: اینترفکس