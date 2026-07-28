باشگاه گل گهر درخصوص بیانیه فدراسیون فوتبال جوابیه ای را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر، ضمن احترام کامل به جایگاه فدراسیون فوتبال بهعنوان مرجع رسمی این رشته در کشور و با تأکید مجدد بر نیت خیرخواهانه که در تمامی مکاتبات پیشین خود نشان داده است، لازم میداند نکاتی را در خصوص بیانیه اخیر فدراسیون فوتبال، با شفافیت و مستند به عرض اصحاب محترم رسانه و جامعه شریف فوتبال کشور برساند.
این باشگاه بارها اعلام کرده که دغدغهاش هرگز کسب یک سهمیه یا انکار حق هیچ باشگاهی، از جمله باشگاه محترم چادرملو اردکان، نبوده است. دغدغه اصلی و تنها دغدغه گلگهر، شفافیت، ثبات و برابری در اجرای مقررات بوده که متأسفانه بیانیه اخیر فدراسیون، بهجای رفع این ابهام، خود مؤید نگرانیهای مطرحشده از سوی این باشگاه است.
در بند دوم بیانیه فدراسیون تصریح شده که تعیین نماینده سوم ایران ابتدا بر اساس نتایج و امتیازات بهدستآمده در فصل جاری صورت گرفته و تنها پس از اعتراض برخی باشگاهها به اختلاف یک و دو امتیازی، کارگروهی برای بازنگری تشکیل و تورنمنت سهجانبه برگزار شده است.
این جمله بهروشنی تأیید میکند که مبنای نخست، همان مبنایی بوده که گلگهر را بهعنوان نماینده سوم مشخص کرده بود و تغییر این مبنا نه در ابتدای فرآیند، بلکه در میانه راه و پس از اعلام غیررسمی نتیجه رخ داده است.
باشگاه گلگهر پرسیده و همچنان میپرسد: کدام سند بالادستی، تغییر معیار در میانه یک فرآیند اجرایی را، آنهم پس از اعلام نتیجه بر اساس معیار نخست، مجاز میداند؟ پاسخ به این پرسش، در بیانیه اخیر همچنان مغفول مانده است.
نکتهای که این باشگاه بارها بر آن تأکید کرده و بیانیه اخیر همچنان از پاسخ به آن طفره رفته، این است: نماینده اول و دوم ایران در رقابتهای آسیایی، هر دو بر مبنای جدول فریزشده لیگ برتر تعیین شدند. اگر این مبنا برای دو سهمیه نخست معتبر و کافی بوده، چه توجیه حقوقی و فنیای وجود دارد که برای تعیین سهمیه سوم، همان مبنا کنار گذاشته و معیار دیگری جایگزین آن شود؟ فدراسیون تاکنون هیچ سند بالادستی یا مصوبه پیشینی ارائه نکرده که نشان دهد از ابتدا قرار بوده سهمیه سوم بر مبنایی متفاوت از سهمیههای اول و دوم تعیین شود. این یعنی تغییر قاعده، نه یک تصمیم از پیشاعلامشده، بلکه واکنشی پسینی به نتیجهای بوده که از دل همان جدول فریزشده بیرون آمده است.
این باشگاه همچنین لازم میداند بپرسد: رأی کمیته انضباطی که در ابتدای این فرآیند صادر شد، بر چه مبنای حقوقی و به استناد کدام بند از مقررات، صرفاً به دلیل سکوت کمیته استیناف باطل اعلام شد؟ سکوت یک مرجع تجدیدنظر، در نظام حقوقی فوتبال، معمولاً به معنای تنفیذ رأی بدوی است، نه ابطال آن. این باشگاه از فدراسیون میخواهد مستند دقیق این تفسیر را، با ذکر ماده و بند مربوطه، منتشر کند تا ابهام از پروندهای که سرنوشت یک سهمیه ملی به آن گره خورده، برطرف شود.
در نهایت، این پرسش نیز بیپاسخ مانده که چرا در تمامی این مراحل، نتایج جام حذفی هیچگاه بهعنوان معیار یا حتی معیار مکمل در تعیین سهمیه سوم لحاظ نشد؛ در حالی که این رقابت، بخشی جداییناپذیر از عملکرد فصل باشگاهها و یکی از معیارهای متعارف در تعیین رتبهبندی و سهمیههای آسیایی است. نادیده گرفتن یکجانبه این معیار، بدون ارائه توضیح، بر تصادفی یا هدفمند بودن تغییر رویه، سایه تردید بیشتری میافکند.
این باشگاه بر این باور تأکید دارد که پاسخ به پرسشهای فوق، هیچ ارتباطی به شایستگی ورزشی باشگاه چادرملو اردکان در تورنمنت سهجانبه ندارد و این باشگاه چنین شایستگیای را به هیچ وجه زیر سؤال نمیبرد. آنچه مورد پرسش است، مبنای حقوقی و زمانبندی تصمیمی است که اساساً برگزاری آن تورنمنت را ضروری کرد. به بیان دیگر، مسئله این باشگاه با نتیجه رقابت در تورنمنت نیست، بلکه با این پرسش پیشینی است که چرا و بر چه اساس، مسیر تعیین سهمیه سوم، در میانه راه و پس از اعلام نتیجه بر مبنای معیار نخست، تغییر کرد.
گلگهر بر این باور است که آنچه اتفاق افتاد، نه خطای یک باشگاه، بلکه خلأ در فرآیند اجرایی فدراسیون بوده است. مسئولیت این خلأ متوجه نهادی است که نامه نخست را بعد از تصویب در هیأترئیسه ارسال کرد و سپس معیار تعیینکننده را بدون سند بالادستی تغییر داد، نه باشگاهی که صرفاً بر اساس ابلاغ رسمی همان نهاد، برای رقابتهای آسیایی آماده شده بود.
این باشگاه در نامه رسمی پیشین خود، انصراف خود از حضور در لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد؛ نه به این دلیل که نسبت به حق مسلم خود بیتفاوت باشد، بلکه دقیقاً به این دلیل که معترض به نبود شفافیت در فرآیندی بود که حق گلگهر، بر مبنای همان جدول فریزشدهای که سهمیه اول و دوم را نیز تعیین کرده بود، با تغییر قاعده در میانه راه و برگزاری تورنمنتی غیرمتعارف و بیسابقه، زیر سؤال رفت. از نگاه این باشگاه، هیچ چیز جز شفافیت کامل در تشریح مبنای این تغییر، نمیتواند اعاده حیثیت لازم را برای گلگهر فراهم کند.
بر همین اساس، این باشگاه در همان نامه تصریح کرد که در صورت معرفی مجدد و قطعی گلگهر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، و در صورتی که انصراف این باشگاه تبعاتی برای باشگاه یا فوتبال کشور در پی داشته باشد، حاضر است، مشروط به ایجاد شفافیت کامل و اعاده حیثیت لازم، در تصمیم خود بازنگری کند. این باشگاه اکنون نیز، ضمن یادآوری همین موضع، از فدراسیون فوتبال انتظار دارد بهجای بیانیههای تدافعی، همان شفافیتی را که پیششرط هرگونه بازنگری در تصمیم گلگهر است، فراهم آورد.
باشگاه گلگهر از فدراسیون فوتبال درخواست میکند؛ بهجای صدور بیانیههای تدافعی، گزارش کامل مصوبه هیئترئیسه، تاریخ دقیق تصویب معیار نخست و مستندات کارگروه تشکیلشده را بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی و باشگاههای ذینفع قرار دهد. شفافیت کامل، تنها راهی است که میتواند از تکرار چنین ابهاماتی در فصول آینده جلوگیری کند.
نکتهای نیز که متأسفانه در تمامی این مدت از دید فدراسیون فوتبال پنهان مانده، هزینه واقعی این اطالهی تصمیمگیری است. صرفنظر از اینکه در نهایت کدام باشگاه، گلگهر یا چادرملو اردکان، بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا معرفی شود، تیم منتخب باید در فضایی سرشار از ابهام حقوقی و در بازه زمانی هرروز کوتاهتر، خود را برای رقابتهایی دشوار در سطح قاره آماده کند.
آمادهسازی فنی، تدارک بازیهای دوستانه، برنامهریزی بدنی و روانی تیمها، همگی نیازمند ثباتی هستند که تداوم این بلاتکلیفی، آن را از هر دو باشگاه سلب کرده است. از این رو، باشگاه گلگهر بر این باور است که هر روز تأخیر در ایجاد شفافیت و اتخاذ تصمیم قطعی، نهتنها به حیثیت باشگاههای درگیر، بلکه به آمادگی و درنهایت به جایگاه فوتبال ایران در میدان آسیا آسیب وارد میکند.
این باشگاه همچنان بر این باور است که منافع فوتبال ایران، برتر از هر منفعت باشگاهی است؛ اما یادآور میشود که دفاع از منافع ملی، با پنهانکردن نقاط ابهام اجرایی و اطاله بیثمر تصمیمگیری، در تضاد است، نه در راستای آن.