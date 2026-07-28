گاهی سالمندان دچار اختلالات روحی و روانی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله کریمی، روانشناس و مشاور تربیتی خانواده در برنامه طبیب عنوان کرد که گاهی احساس سرباری، سالمند را به مرز خودکشی می‌رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
اختلالات روانی در مهاجران؛ افزایش دو تا سه‌برابری خطر
پاتوق‌های جوانان، روایت تازه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
پایان فعالیت فروشنده سلاح به باند‌های شرارت و سرقت؛ کشف سلاح جنگی در عملیات پلیس تهران
قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین/ کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب به‌زودی صادر می‌شود
اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
سارق سنگ‌ قبر در بهشت زهرا در دام پلیس
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
آخرین اخبار
احساسی که سالمند را به مرز خودکشی می‌رساند + فیلم
برگزاری همایش شهدای جنگ رمضان در کربلا
رشد ۱۱۴ درصدی اشتغال با حمایت صندوق کارآفرینی امید/ پرداخت ۴۶۰ میلیون تومان تسهیلات برای مشاغل خرد
قطع یارانه ۳۰۰ معاند خارج‌نشین/ کیفرخواست پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب به‌زودی صادر می‌شود
سارق سنگ‌ قبر در بهشت زهرا در دام پلیس
انتخاب معاون امور جوانان به عنوان سفیر ملی مهارت ایران
تمهیدات ویژه سازمان ثبت احوال کشور برای متقاضیان حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین
تأمین امنیت زائران اربعین و صیانت از اموال آنان با جدیت در دستور کار پلیس است
پایان فعالیت فروشنده سلاح به باند‌های شرارت و سرقت؛ کشف سلاح جنگی در عملیات پلیس تهران
وحیددستجردی: بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنری در تحقق اهداف جمعیتی ضرورت دارد
مشارکت مردمی در منطقه ۱۰ با حمایت از ظرفیت‌های محله‌محور تقویت شد
سروری: مردم ایران چهار ماه است سربازی خود را به رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهند
اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
معاون وزیر: صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل لازم‌الاجرا است
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
هوای تهران ناسالم شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برکت در خدمت زائران اربعین
دستگاه قضایی پیگیر جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب است
بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در نیمه نخست شهریور
نوسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با تأکید بر حفظ هویت بصری این فضای شهری
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد